Cambiar el rumbo de Vitoria

La semana pasada veíamos cómo la alcaldesa del PSOE volvía a echarse en brazos de EH Bildu y a elegirle como su socio preferente para el Presupuesto de Vitoria de este 2025. «Es lo que merece Vitoria-Gasteiz», decía Maider Etxebarria. La alcaldesa ha elegido. ... Y ha vuelto a dejar clara, por segundo año, su predilección por la izquierda abertzale, porque es con quien se siente más cómoda, antes que acercarse a la alternativa y al modelo de cambio que ofrecemos desde el Partido Popular.

Los Presupuestos pactados en Vitoria por estos tres partidos, PNV incluido, para este 2025 van a ser los más altos de la historia de nuestra ciudad, 475,6 millones de euros. Sin embargo, de ellos, 186 serán del pago de impuestos de todos los vitorianos, que tendremos que desembolsar 17 más en tributos que en 2024. Porque si por algo se van a recordar es porque serán los del 'basurazo' y los de la subida de impuestos a todos los vitorianos, también responsabilidad de los mismos.

Considero que era obligación de la alcaldesa Etxebarria demostrar que ese esfuerzo fiscal que nos está exigiendo se traduciría en resultados tangibles para todos nosotros, en mejores servicios públicos y en proyectos transformadores. Sin embargo, no va a ser así. Estos Presupuestos ni van a transformar la ciudad, ni van a dar soluciones a los problemas presentes, ni tampoco a los retos de los próximos años.

La realidad es otra. Este pacto va mucho más allá de dar luz verde sólo a unos Presupuestos. Significa que el PSOE, el PNV y EH Bildu tienen el mismo modelo para Vitoria. Un modelo que nos ha traído la decadencia y que supone que sigamos perdiendo oportunidades, que nuestra ciudad esté estancada y no avance.

En el ámbito económico, es realmente desalentador conocer que nuestra ciudad ha perdido nada menos que once proyectos económicos importantes por no tener suelo industrial disponible. No puede ser que carezcamos de parcelas XXL para albergar grandes planes empresariales que nos podrían permitir ser más competitivos, crecer como ciudad y generar nuevas oportunidades. Por eso, el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobará en breve nace fracasado, va a limitar el desarrollo económico de nuestra ciudad e hipotecar nuestro futuro.

En comercio, seguimos viendo cómo sus políticas siguen sin atajar el declive que padece nuestra ciudad. No son capaces de dar soluciones a una Vitoria que no es atractiva comercialmente y en la que no dejan de cerrar tiendas cada semana. Decir, como dicen ellos, que estamos en un buen momento comercial es negar la realidad. Y aquí no se necesitan sólo subsidios, son necesarias facilidades para emprender, una fiscalidad atractiva, menos trabas burocráticas y, por supuesto, un entorno económico que sea propicio para la inversión.

Y en materia de vivienda, cómo puede ser que en este momento haya 14.216 vitorianos inscritos en Etxebide para un piso protegido, un 38% más que el año pasado. Hemos visto cómo las políticas de PSOE-PNV y EH Bildu son las de limitar los precios de los alquileres, declarar a Vitoria zona tensionada, frenar la oferta y desproteger al propietario. Yo apuesto justo por lo contrario, por acabar con la intervención de precios, derogar las zonas tensionadas, dejar de perseguir a los propietarios y darles garantías para que pongan su vivienda en alquiler, agilizar las tramitaciones urbanísticas, incrementar el número de avales que alcancen el 100% de la vivienda para personas jóvenes e incentivar y construir vivienda de todo tipo.

Y qué decir de la falta de seguridad en la ciudad. En 2024 se han dado cifras récord de delincuencia. Han aumentado los robos con fuerza, los delitos sexuales, la okupación... Vitoria ha llegado a posicionarse como la séptima capital de provincia donde más subieron los delitos. Aquí también tenemos un modelo radicalmente distinto al de la izquierda. Nosotros apostamos por incorporar ochenta nuevos agentes municipales, poner la Policía Local al servicio de la ciudadanía, enfrentarse al incremento de delitos y al problema de la okupación ilegal, especialmente en lonjas, con el Ayuntamiento implicado de verdad para atajarlo de raíz.

Frente a todas esas políticas fracasadas de la izquierda, es hora ya de cambiar el rumbo y de que Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi, dé el salto necesario para transformarse y ser relevante. Por eso, se abre el camino a la única alternativa, la que ofrecemos desde el Partido Popular, con un proyecto distinto, ambicioso y transformador para una Vitoria-Gasteiz de futuro y competitiva. De verdad lo creo y es el trabajo en el que me empeño con esfuerzo y pasión cada día.