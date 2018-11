Un impulso a las creadoras alavesas

En un año, las cosas han empezado a cambiar. Aunque sea de manera tímida. ARTgia, con el apoyo del Injuve y Gauekoak, ha conseguido mejorar la visibilidad de las mujeres artistas, a través de su proyecto EmArt. Las propuestas de tres jóvenes creadoras de Vitoria –Sara Berasaluce, Beatriz Perales y Marina Suárez– se exhiben ahora en la sala de la calle José Lejarreta, que más adelante pasará el testigo al espacioAmadís de Madrid.

Cada una de las autoras ha buscado una fórmula para contar con el público, de una manera u otra. En el caso de Sara Berasaluce, 'I Need You, I Don't Need You' expresa una mirada poética a través de la calle y la memoria. La fotógrafa pidió a sus colaboradores «recuerdos sobre un espacio público», que más tarde capturó tanto con la presencia de la persona como con su ausencia. Una constelación, «como metáfora de la memoria», es uno de los elementos que complementan las imágenes.

«Siéntate, ponte los cascos, descansa y párate» es, en resumen, la secuencia de instrucciones para los espectadores de 'Txiribita'. En el título de esta instalación, que incluye una hamaca, una manta y cascos de audio, Marina Suárez alude a las formas chispeantes que pueden percibirse con los ojos cerrados y con una suave presión sobre los párpados. La autora juega con sonidos, vídeo y fragmentos de esculturas para recrear los cambios que experimentó el Orklando de Virginia Woolf en su sueño de siete años.

Muchísimos más son los que Beatriz Perales ha contado en la historia, donde las mujeres y las personas LGTB han quedado fuera de los libros. En concreto, por su participación en revoluciones. Y hace un homenaje con vídeo y un altar con fusiles de plástico y pasamontañas –con toques de encaje o bordados– que ha mostrado en la calle.