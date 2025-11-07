«Es importante fijarnos en los demás»

Ania Ibáñez Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:02 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

«Gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños puede hacer grandes cosas». Con estas palabras del periodista y escritor Eduardo Galeano explica Francisco Javier, tras haber entregado bolsas de legumbres, la labor de los voluntarios y donantes que este viernes llenaron de solidaridad 78 supermercados vitorianos y 18 en Álava. «Estas campañas nos sensibilizan y creo que es importante que nos fijemos en los demás», reflexiona el vitoriano, que se denomina 'amo de casa'. «Vamos a potear todos los jueves por la noche, pero no es la realidad de todas las personas», añade Francisco Javier, quien ha donado alimentos desde los inicios de esta campaña. «Esto también te hace ser más consciente de lo que tienes y ser más agradecido».

Uno de los muchos vecinos que hicieron un pequeño hueco en su compra para aportar a la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca recaudar 225.000 euros y 47.000 kilogramos de comida. La campaña arrancó en una mañana gris que no impidió que las legumbres y botellas de aceite se fueran acumulando en las cajas de madera. En el supermercado Eroski del Boulevard, la recolecta comenzó despacio, pero a medida que avanzaban las horas, las botellas de aceite, galletas y legumbres comenzaban a apilarse.

En el caso del BM del Mercado de Abastos ocurría algo similar. «Casi todo lo que tenemos es de un señor que ha comprado un carro entero sólo para donarlo», explican Naiel Barela y Aarón Jiménez, dos estudiantes de Mendizabala que se habían animado a participar en horario escolar, al igual que el resto de su clase. Maite, tras donar 10 euros en caja, les felicitó por participar. «Da alegría ver a dos jóvenes tan implicados». En el supermercado de la misma marca ubicado en la calle San Prudencio había pasado lo mismo. Una mujer generosa depositó un carro entero de alimentos.

En otros establecimientos, la campaña estaba dirigida a los donativos de dinero, como en el supermercado de El Corte Inglés. En él, una embarazadísima Fanta Keita repartía bonos-comida de 10, 20 y 30 euros con una sonrisa. Fanta sale de cuentas a finales de mes, pero eso no le impedía colaborar. Sus compañeras, las ya veteranas Elena y Carmen Gómez, la alentaban a sentarse, «no vaya a ser que te pongas de parto».

Este año, el Banco de Alimentos ha puesto el foco en los donativos monetarios «porque mucha comida se echaba a perder», explicaban las hermanas Gómez. «Cualquier donativo cuenta, da igual que sólo puedas dar un euro», recalcan entre bono y bono. La Gran Recogida continuará este sábado en los distintos supermercados, donde «se necesitan productos no perecederos y de bebé», añaden las voluntarias. Para los que prefieran entregar dinero, se podrá hacer en caja o a través de bizum con el código 00025.