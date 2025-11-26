El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Beatriz Sánchez Vives (Michelin Vitoria), Arantxa Niño (Lanbide) y Xabier López de Santiago (Egibide).
Beatriz Sánchez Vives (Michelin Vitoria), Arantxa Niño (Lanbide) y Xabier López de Santiago (Egibide). Rafa Gutiérrez
Gazte Up! | Mesa redonda

«Es importante conocerse y saber qué podemos aportar a las empresas»

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:46

Uno de los puntos fuertes del evento dedicado al empleo joven de calidad fue la mesa redonda en la que participaron Arantxa Niño, directora de Empleo y Formación de Lanbide; Xabier López de Santiago, director de Innovación y Relaciones Institucionales en Egibide, y Beatriz Sánchez Vives, gestora de personal de Michelin Vitoria. Los tres coincidieron en que pueden formar parte de ese relevo generacional y Niño subrayó la ventana de oportunidad que se abre por el tema demográfico e insistió en la importancia de alinear la formación con las inquietudes personales. «Si vamos a trabajar siete u ocho horas al día en un mismo sitio, lo óptimo es que esa inquietud personal acompañe al currículo». También coincidieron en señalar que la digitalización llevará consigo transformaciones profundas. Esto puede suponer que el aprendizaje se revele.     

En ese terreno también los centros educativos y de formación juegan un papel, como reflejó López de Santiago. Comentó que desde Egibide, pionero en la formación profesional, trabajan en formar a profesionales que puedan prestar sus servicios en el futuro hangar de mantenimiento aeronáutico en Foronda previsto para 2027 o los cambios en la oferta e incorporaciones de ciclos como el de 'Promoción de la Igualdad de Género'. «El trabajo va a cambiar más y más rápido que nunca», afirmó.

Una de esas empresas que están ligadas a la ciudad y dan empleo a 3.400 trabajadores es Michelin Vitoria. Sánchez Vives dio algunas claves acerca de esos requisitos para entrar más allá de la formación. «La empresa está en constante evolución y buscamos mentes abiertas, con ganas de aprender y desarrollarse».

¿Recomendaciones a jóvenes que van a entrar al mercado laboral? «Esto es una carrera de fondo y es importante visualizarse a medio plazo. Aunque haya problemas como el de vivienda, se podrán independizar».

