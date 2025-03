Immaculate Fools, visita nocturna a la Catedral, teatro... y otros planes para el fin de semana en Álava Las actividades medioambientales para conmemorar el Día Mundial del Agua y el 30 aniversario de Down Araba también marcan la agenda

Centro cívico Ariznabarra I Viernes, varias sesiones Taller: Txalaparta

El taller de txalaparta que se llevará a cabo este viernes en la biblioteca del centro cívico Ariznabarra tendrá varias sesiones, una para el público infantil y otra para el adulto. Los niños acudirán a las 17:30 horas y los adultos, a las 18.45 horas. Este curso ofrece la opotunidad de conocer, comprender y aprender a tocar este instrumento de percusión vasco. Así, los asistentes aprenderán algunos aspectos de la postura y la música y tocarán la txalaparta con pasos sencillos. Aquí te puedes inscribir.

Catedral Vieja I Viernes a las 20.00 horas Visita nocturna a la catedral de Santa María

Esta visita permitirá explorar la Catedral de Santa María de Vitoria en un recorrido nocturno único. Una oporturnidad para descubrir este emblemático monumento que forma parte del horizonte de la ciudad y guarda siglos de historia. Se darán a conocer los fascinantes detalles arquitectónicos del templo, cuya restauración integral ha revelado secretos ocultos de sus más de 800 años de historia. La visita está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Sala Urban Concept I Viernes a las 21.00 horas Concierto: Immaculate Fools

Immaculate Fools está celebrando este año su 40 aniversario con una gira especial. El grupo británico de pop rock con tintes folk tuvieron su mayor éxito en 1985 con el sencillo 'Immaculate Fools' y se mantuvo en activo hasta 1997, publicando en total seis álbumes de estudio antes de disolverse. Sin embargo, Kevin Weatherill, principal cantante y compositor del grupo, ha seguido grabando y tocando en directo con el nombre Dirty Ray, y lleva ya un tiempo afincado en la localidad gallega de Cambados, donde en 2016 fue capaz de refundar el grupo con la incorporación de reconocidos músicos españoles, tales como el contrabajista Paco Charlín, Max Gómez, Antonio Casado o Ton Risco. No en vano, su último álbum ha sido 'Stardust and Water' de 2020.

En algunos de los conciertos de la gira del 40 aniversario se ha visto acompañarles a la violinista Erica Nockalls, con quien Kevin ya trabajó en el lanzamiento del disco 'Big World for a Little Man', y no está siendo la única invitada vip en la celebración de la efemérides. Y es que -como ha explicado el propio Kevin- «este 2024 es un año muy especial para Immaculate Fools. Cumplimos 40 años sobre los escenarios y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Tenemos muchas sorpresas preparadas».

Centro Comercial El Boulevard I Viernes, mañana y tarde Aniversario de Down Araba

Down Araba-Isabel Orbe y El Boulevard conmemoran el 30 aniversario de la asociación con un acto especial este viernes a las 10.30 horas en la plaza Nodal del centro comercial. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la jornada incluirá una actividad simbólica, en la que personas con síndrome de Down, familias, voluntarios, instituciones y ciudadanía en general formarán un gran número 30 con globos azules y amarillos, celebrando tres décadas de trabajo en favor de la inclusión. Por la tarde, de 17.00 a 20.30 horas la jornada tendrá un carácter festivo con la presencia de Aker, mascota del Baskonia, junto al equipo Mixed Ability y un DJ en vivo que animará la celebración.

Ataria y plaza de Celedones de Oro I Sábado mañana y tarde Día Mundial del Agua

Si te gusta observar la naturaleza y disfrutas aprendiendo sobre ella, no te puedes perder este plan, en el que vivirán nuevas aventuras en Ataria. Allí, aprovechando que el 20 de marzo es el Día Mundial de la Rana, los participantes se sumergerán en el mundo de los anfibios y reptiles de Salburua. Conocerán aspectos relacionados con las diferentes especies que residen en este humedal. Pincha aquí para apuntarte.

Y con motivo del Día Mundial del Agua, Alboan, Medicus Mundi Araba y el Ayuntamiento de Vitoria han organizado actuaciones artísticas (música y baile), juegos infantiles, la exposición Somos Amazonía y actividades de calle en los exteriores de Ataria. También se hará entrega de los premios del concurso literario Tantaz Tanta. Todo ello será entre las 16.00 y las 19.00 horas. Acceso libre.

En el centro de Vitoria también habrá actividades para celebrar el Día Mundial del Agua. A las 11.00 horas, en la plaza de los Celedones de Oro se organizarán diferentes actividades: juegos infantiles, photocall, mural, exposición, mesa informativa y más sorpresas organizadas por Haaly Pular, Colombia Euskadi y Solidaridad Internacional.

Escuela Municipal de Música Luis Aramburu I Sábado 19.00 La Banda Municipal de Txistularis y la poeta María Elisa Rueda

La Banda Municipal de Txistularis de Vitoria-Gasteiz ofrecerá un concierto en la Escuela de Música Luis Aramburu. Además, en esta ocasión los músicos contarán con una invitada muy especial: la poeta María Elisa Rueda. Será una buena ocasión para disfrutar de la poesía y folklore. Entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo I Sábado 19.00 horas Teatro: '¿Quién nos disparó?'

'¿Quién nos disparó?' es una fábula basada en hechos demasiado reales para ser una fantasía, pero es, también, una fantasía. Digamos que es una fábula sobre el desengaño, sobre el miedo, sobre la emigración, sobre la explotación, sobre la esperanza de que en algún lugar del mundo, alguna vez, nos sintamos queridos. Hay esperpento, hay revista musical, hay dolor, hay humor, y hay una mirada esperanzada sobre un mundo cada vez mas deshumanizado. Este proyecto surge en el marco del programa 'Antzerkigintza berriak – Nuevas dramaturgias' impulsado por los teatros Principal de Vitoria, el Victoria Eugenia de San Sebastián y el Arriaga de Bilbao.

Hell Dorado I Sábado 21.30 horas Rambalaya y The Soulers

Rambalaya vuelve a Hell Dorado para presentar su tercer álbum que se publicará en la primavera de 2025. La banda barcelonesa liderada por el batería Anton Jarl, principal compositor de la mayoría de canciones, y el vocalista Jonathan Herrero de A Contra Blues, cuenta con músicos de reconocido prestigio como Héctor Martín, Matías Míguez, Fernando Tejeros, Pol Prats y David Pastor. Su sonido tiene como base el Rhythm & Blues de los 50 y los 60, pero apuesta por un enfoque contemporáneo buscando ampliar los horizontes con pinceladas de soul, blues y preciosas baladas.

El mismo día también actuará The Soulers, una banda que se caracteriza por una gran versatilidad y eclecticismo en su sonido y su estilo, pues sus seis componentes proceden de universos musicales muy distintos y han encontrado en el soul su nexo de unión.

Sala Jimmy Jazz I Sábado 21.00 horas Concierto: Bizardunak

Bizardunak, una de las bandas más añoradas de la escena euskaldun, han anunciado por sorpresa este miércoles su regreso a los escenarios tras 11 años en dique seco. Así, el folk combativo de los navarros, siempre comparados con sus amados The Pogues, vuelve a sonar con fuerza en una gira con parada en Vitoria. Será en la sala Jimmy Jazz este sábado. Las entradas están agotadas.

Centro cívico Salburua I Domingo 11.30-14.30 Tratu Truke: Mercado de trueque

¿Tienes objetos que ya no usas y quieres dar una segunda vida a lo que otras personas ya no quieren? Lo puedes hacer en Tratu Truke. En marzo, junio y septiembre tendrán lugar tres mercados de trueque en los centros cívicos Salburua, Arriaga e Iparralde, impulsados por un grupo de jóvenes a través del programa de participación Hiretu Hiria-Hobetuz Gazte. Este domingo será entre las 11.30 y las 14.30 en el centro cívico Salburua.

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo) I Domingo 18:00 Teatro: Ambulant

Un pequeño y pintoresco circo acaba de llegar a la ciudad después de recorrer centenares de kilómetros con sus carros cargados de maletas y baúles. Buscan el lugar idóneo en el que instalarse. Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo. 'Ambulant' es un homenaje a los últimos circos clásicos de los años 20, que combina la música en directo con una elaborada puesta en escena. El reconocido director, Adrian Schvarzstein cuenta con diez artistas en escena que ejecutan múltiples técnicas: rueda cyr, mano a mano, suspensión capilar, báscula coreana, banquinas acrobáticas, barra fija, diábolo, malabares, y, por supuesto, clown.

Centro cívico Zabalgana I Domingo 19.00 horas Circo y teatro inclusivo: 'SanArte'

Esta es una propuesta escénica en la que dos asociaciones, Azirkarte y Luz verde, se unen para poner en escena dos expresiones artísticas, que visibilicen los beneficios que las artes escénicas aportan a personas jóvenes y adultas con diversidad funcional. '¿Encajamos?' es un espectáculo de acrobacias, malabares, … que gira en torno a esas creencias que nos dicen cómo debemos ser, actuar, sentir y pensar para poder encajar en la sociedad actual. Presenta la pieza circense Azirkarte.