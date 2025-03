Immaculate Fools celebra su 40 aniversario en la sala Urban Concept de Vitoria

El grupo británico de pop rock con tintes folk Immaculate Fools está celebrando este año su 40 aniversario con una gira especial, que llegará a ... la sala vitoriana Urban Rock Concept este viernes. La apertura de puertas al concierto será a las 20.00 y las entradas cuestan 25 euros en anticipada, más gastos, y 30 en taquilla.

La banda inició su trayectoria en 1984 en la localidad inglesa de Kent y fue fundada por Kevin Weatherill (voz y guitarra) junto a su hermano Paul (bajo y voz), y los también hermanos Andy (guitarra) y Peter Ross (batería). El año siguiente disfrutaron de un gran éxito de ventas con el sencillo 'Immaculate Fools'. El cuarteto británico se mantuvo en activo hasta 1997, publicando en total seis álbumes de estudio antes de disolverse.

Kevin Weatherill, principal cantante y compositor del grupo, continuó su trayectoria profesional, grabando y tocando en directo con el nombre Dirty Ray. Tras afincarse en la localidad gallega de Cambados, donde lleva residiendo ya unos cuantos años, en 2016 fue capaz de refundar el grupo con la incorporación de reconocidos músicos españoles, tales como el contrabajista Paco Charlín, Max Gómez, Antonio Casado o Ton Risco. Fruto de esas colaboraciones en 2020 publicó su último álbum 'Stardust and Water'.

Según informan los promotores de Urban Rock, en algunos de los conciertos de la gira del 40 aniversario se han hecho acompañar de la violinista Erica Nockalls, con quien Kevin ya trabajó en el lanzamiento del disco 'Big World for a Little Man'. Ella no es la única invitada vip en la celebración de la efemérides. Y es que -como ha explicado el propio Kevin- «2024 fue un año muy especial para Immaculate Fools. Cumplimos 40 años sobre los escenarios y estamos celebrándolo por todo lo alto». En el inicio de la gira, el compositor señaló que tenían «muchas sorpresas preparadas y artistas invitados».

Posiblemente, una de las mayores fue la presencia de Andy Ross, uno de los primeros integrantes de la banda - además de productor de los álbumes más conocidos - «que nos acompañará en algunos de los momentos más importantes de esta maravillosa gira. ¿Quieres vivir con nosotros la experiencia?».