Iker Ortiz de Zárate recupera 'De profundis' en el 125 aniversario del fallecimiento de Oscar Wilde Arranca las representaciones en el teatro Ortzai el viernes 17 de octubre y realiza un pase especial el 26 de noviembre en la Casa de Cultura, cuya recaudación de fondos irá destinada a la ayuda humanitaria a Gaza

Ramón Albertus Viernes, 10 de octubre 2025, 15:57 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

«Es un texto escrito desde el dolor y sobre todo desde la consciencia que permite mirar atrás y soltar lastre, superando ese dolor. Un texto maravilloso como no hay. Y un montaje absolutamente sobrio. Un ser humano, solo, ante el mundo: un solo intérprete en un espacio vacío. Solo una voz, la mía, prestada a las palabras de Óscar Wilde, apelando y resonando inevitablemente en todos nosotros».

Se nota la emoción en el actor y director Iker Ortiz de Zárate a la hora de hablar 'De profundis', la pieza que recupera con motivo del 125 aniversario de la muerte de Wilde. El montaje, estrenado originalmente en 2010, lleva a escena el texto que el dramaturgo escribió durante su encarcelamiento en una prisión de Reading, donde fue condenado por «indecencia» en 1895.

El reconocido intérprete alavés arranca el próximo viernes 17 de octubre una serie de representaciones en el laboratorio escénico Ortzai (calle Pintorería). Además realizará un pase especial el 26 de noviembre en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, cuya recaudación de fondos irá destinada a la ayuda humanitaria de emergencia en Gaza a través de UNRWA. La entrada será libre, pero se habilitará una «fila cero para aquellas personas, entidades o instituciones que deseen sumarse a colaborar». A la vez, Ortiz de Zárate se suma a los gestos de apoyo a Palestina en una demanda de una «paz verdadera».

Tras varios años centrado en propuestas que buscaban la carcaja del espectador se plantea en esta nueva puesta en escena una oportunidad para compartir con el público un momento de «belleza extrema y de silencio, sin miedo al silencio».