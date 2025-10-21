La iglesia del 3 de Marzo de Vitoria encara la fase final para ser un espacio de memoria

La declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria y los sucesos del 3 de marzo ... de 1976 encara su fase final tras el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes de la apertura de un periodo de información pública en el procedimiento a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que estimen conveniente. Se trata del último trámite, tras el cual se constatará, por fin de forma oficial, que esa jornada se perpetró una masacre en la capital alavesa después de que la Policía Armada irrumpiese a tiros en el templo en el que se estaba llevando a cabo una asamblea de trabajadores en huelga.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática adoptó, con fecha de 25 de febrero de 2025, el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración como Lugar de Memoria Democrática de la iglesia de San Francisco y los sucesos del 3 de marzo de 1976, que se publicó en el BOE el 3 de marzo coincidiendo con el 49 aniversario de la matanza.

El 4 de marzo de este año se abrió trámite de audiencia a los interesados en el expediente. Fueron notificados como interesados la Diócesis de Vitoria, titular del bien, así como el Ayuntamiento de Vitoria, donde la iglesia se encuentra sita y se abrió trámite de audiencia con estos dos organismos. El Gobierno anuncia que, además de un escrito del Consistorio, ha recibido informes de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y de la Real Academia de la Historia.

La declaración del templo de Zaramaga como lugar de memoria parte de la petición que realizó el 1 de marzo de 2024 la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, de incorporarlo al Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática durante la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la ciudad con motivo del 3 de Marz. Él fue el primer representante gubernamental en la historia que rendía tributo a los cinco asesinados.

«La iglesia de San Francisco merece figurar en este inventario por su singular relevancia, su valor simbólico y su vinculación con quienes lucharon pacíficamente por los derechos laborales. Le trasladamos al ministro esta petición y el Gobierno ha tenido en cuenta a Vitoria, así que tenemos que estar satisfechos», explicó Etxebarria a EL CORREO tras conocer la noticia.

Con esta última publicación en el BOE, el proceso para la declaración de lugar de memoria democrática de la iglesia de San Francisco inicia la fase final del proceso que culminará con la proclamación definitiva y la colocación de una placa distintiva en el templo, que bien podría llevarse a cabo este próximo 3 de marzo de 2026, cuando se cumple el 50 aniversario de la tragedia.s