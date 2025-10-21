El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio vitoriano de Zaramaga. Igor Martín

La iglesia del 3 de Marzo de Vitoria encara la fase final para ser un espacio de memoria

La declaración culminará con la colocación de una placa en el templo que recuerde la masacre de 1976

B. Mallo

Martes, 21 de octubre 2025, 10:18

La declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria y los sucesos del 3 de marzo ... de 1976 encara su fase final tras el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes de la apertura de un periodo de información pública en el procedimiento a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que estimen conveniente. Se trata del último trámite, tras el cual se constatará, por fin de forma oficial, que esa jornada se perpetró una masacre en la capital alavesa después de que la Policía Armada irrumpiese a tiros en el templo en el que se estaba llevando a cabo una asamblea de trabajadores en huelga.

