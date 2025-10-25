El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las imágenes de las patronas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Estíbaliz, Begoña y Aránzazu. Obispado de Vitoria

La Iglesia celebra los 75 años de su reestructuración en el País Vasco

El acto ha tenido lugar en el santuario de Estíbaliz, con la presencia del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde

L. González

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Un gran número de personas ha participado este sábado en la celebración del 75 aniversario de la reestructuración de la Iglesia en el País Vasco, en un acto que ha tenido lugar en el santuario de Estíbaliz. Una jornada que ha arrancado con una conferencia del catedrático de Historia y escritor Santiago de Pablo, sobre la historia de las tres diócesis, y cómo se fraguó todo en el Vaticano.

Bajo el lema '75 años caminando juntas', la cita ha tenido un gran componente cultural ya que se ha puesto en valor y se ha dado a conocer el santuario, así como el centro de interpretación del románico, ubicado en ese mismo lugar.

El acto central ha tenido lugar a las 13.00 horas, con el inicio en procesión desde el centro de peregrinos de la comitiva formada por 60 sacerdotes en representación de las tres diócesis, con el obispo de Bilbao, Joseba Segura, junto al de Vitoria, Juan Carlos Elizalde; y al de San Sebastián, Fernando Prado. Los tres han copresidido esta histórica misa desde un presbiterio donde estaban las imágenes de las tres patronas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Estíbaliz, Begoña y Aránzazu, respectivamente. «Una celebración insólita y única que ha querido poner en común lo mucho que une a estos tres territorios que tienen a Santa María como patrona bajo estas tres distintas advocaciones», han resaltado desde la organización.

Volver a las raíces

Tras la Eucaristía, los participantes se han trasladado al comedor de este santuario para disfrutar de una comida, que contará también con espacio para la música y la danza. Una jornada que ha concluído sobre las 18.00 horas, con una salve popular cantada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  3. 3

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  4. 4 El paraíso del duende glotón
  5. 5

    Muere José Luis Alonso Quilchano tras una vida dedicada a los servicios sociales de Álava
  6. 6

    Vivienda construirá en Vitoria pisos de VPO sobre tejados en Zabalgana
  7. 7 Fuerte despliegue de la Ertzaintza en Vitoria por el Mirandés-Racing que se juega esta noche en Mendizorroza
  8. 8 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  9. 9

    La viñeta de Cerrajería sobre el laberinto de Olárizu
  10. 10

    Los usuarios del tramo alavés de la AP-68 pagarán «menos de la mitad» en un año con la nueva concesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Iglesia celebra los 75 años de su reestructuración en el País Vasco

La Iglesia celebra los 75 años de su reestructuración en el País Vasco