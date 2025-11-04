El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En Ibarguren hay dos facciones de vecinos enfrentadas. Jesús Andrade

Ibarguren, el pueblo alavés dividido con 29 vecinos y seis candidatos a alcalde

Jesús Martínez Urra lleva en el cargo desde 2005 aunque algunos habitantes le acusan de mala gestión. El concejo ha duplicado su censo en cuatro años

B. Mallo

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:47

Las elecciones en los concejos de Álava que se celebrarán el 23 de noviembre tendrán un foco de atención especial en Ibarguren, el pueblo que ... vive dividido por el conflicto que enfrenta a dos facciones de vecinos que se acusan entre sí de distintos delitos. Hasta seis candidatos se han presentado para presidir la junta administrativa de esta localidad de Asparrena después de que en 2021, en los últimos comicios, no hubiese un mínimo de aspirantes y la votación se realizase de manera directa entre los vecinos. Repite presencia en la plancha quien viene siendo el alcalde pedáneo desde 2005, Jesús Martínez Urra, así como las dos mujeres que han liderado la lucha por tratar de desbancarlo:Ana María Berasategui y Suremy Mederos. La lista de aspirantes la completan María Purificación Berasategui, Macarena Peláez y Enrique Urteaga.

