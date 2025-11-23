El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javier Martínez, con el acta electoral tras repetir victoria. Rafa Gutiérrez

Ibarguren, la disputa que no cesa

Los concejos de Álava han elegido este domingo sus nuevas juntas administrativas en unas elecciones que en la localidad de Asparrena han dado la victoria otra vez a su 'polémico' alcalde

B. Mallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Ibarguren, una pequeña localidad del municipio de Asparrena, saltó a los titulares mediáticos el pasado mes de mayo por la confrontación que llevan protagonizando el ... presidente de su junta administrativa y dos de sus vecinas y las elecciones en los concejos de Álava que se han celebrado este domingo se presentaban como el escenario ideal para dirimir estas diferencias a golpe de democracia. Si al veredicto de los votos hay que remitirse, poca duda existe de que Jesús Martínez Urra cuenta con el aval de su pueblo para ejercer un cargo en el que lleva desde 2005 y en el que estará durante cuatro años más tras recabar el apoyo de once de los quince vecinos que han votado. Pero Suremy Mederos y Ana María Berasategui, que han obtenido tres y un apoyos respectivamente, han anunciado nada más conocerse el resultado que lo impugnarán y que batallarán judicialmente para quitarle la 'makila' de mando.

