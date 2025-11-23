Ibarguren, la disputa que no cesa

Ibarguren, una pequeña localidad del municipio de Asparrena, saltó a los titulares mediáticos el pasado mes de mayo por la confrontación que llevan protagonizando el ... presidente de su junta administrativa y dos de sus vecinas y las elecciones en los concejos de Álava que se han celebrado este domingo se presentaban como el escenario ideal para dirimir estas diferencias a golpe de democracia. Si al veredicto de los votos hay que remitirse, poca duda existe de que Jesús Martínez Urra cuenta con el aval de su pueblo para ejercer un cargo en el que lleva desde 2005 y en el que estará durante cuatro años más tras recabar el apoyo de once de los quince vecinos que han votado. Pero Suremy Mederos y Ana María Berasategui, que han obtenido tres y un apoyos respectivamente, han anunciado nada más conocerse el resultado que lo impugnarán y que batallarán judicialmente para quitarle la 'makila' de mando.

Tras conocerse su reelección como presidente –la junta administrativa la completarán de nuevo sus afines, Enrique Urteaga y María Purificación Berasategui, que han recibido seis votos cada uno–, Jesús Martínez ha aseguradio que toda la polémica mediática «ha venido bien para que los vecinos nos unamos más». «La ciudadanía ha dicho lo que ha dicho porque no son normales algunas cosas que ha preparado esta gente que no sabe lo que es un pueblo», ha reflejado.

ELECCIONES Jesús Martínez Urra, presidente desde 2005, ha conseguido el apoyo mayoritario de sus vecinos para reeditar su cargo

Sus opositoras vecinas estaban ya resignadas a la derrota desde primera hora. Una cuestión que bien podría haber sido diferente si todos los censados en el pueblo, 29 según los datos de la Diputación de Álava, hubieran podido votar. Un derecho que solo les ha correspondido a 16 de ellos por cuestiones legales. «La Junta Administrativa de Ibarguren está en contra del contrabando de migrantes y de su explotación. Con eso queda todo dicho», ha dejado caer el alcalde pedáneo cuando aún no se había constatado su reelección.

Una mañana muy tensa

«Nos esperábamos el resultado, pero vamos a luchar y a reclamar esto a ver qué se puede hacer», han reflejado Suremy Mederos y Ana María Berasategui nada más conocerse el escrutinio electoral. Y es que, ambas se mantienen firmes en su denuncia de que el reelegido presidente está actuando «ilegalmente» en la gestión del pueblo y también han asegurado que durante las votaciones ha hecho «trampas». «Es de vergüenza y se nos ríe a la cara, pero con este personaje todo va a ir a peor y vamos a estar a leche limpia», han remarcado las dos mujeres, que en todo momento han permanecido en el interior de la sala electoral para vigilar el proceso.

Y es que en Ibarguren la matinal no ha estado exenta de tensión. Porque la exposición mediática no ha hecho gracia a unos vecinos que, en cualquier otra situación, podrían disfrutar de un entorno idílico y tranquilo. Los componentes de la mesa electoral han expulsado del local de las votaciones a los medios que allí se han congregado y la mayoría han solicitado no aparecer en ninguna imagen. Y las acusaciones no han dejado de volar de un lado a otro en una nueva batalla que apunta a no ser la última de esta guerra vecinal.