En «huelga de hambre» ante el Juzgado de Vitoria para lograr la nacionalidad Mohamed Hahar Adoy, ante la puerta de los juzgados. / Igor Martín «Estaré aquí, día y noche, hasta que se me reconozca como español», asegura Mohamed Hahar Adoy JON ANDER GOITIA Martes, 20 agosto 2019, 01:26

Mohamed Hahar Adoy comenzó ayer una «huelga de hambre indefinida» con la que exige la nacionalidad española. «Estaré aquí, día y noche, hasta que se me reconozca como español», aseguraba en las puertas del Juzgado de Vitoria, donde pasa las horas sentado en una silla y portando un cartel de denuncia. A su juicio, el Estado español ha incumplido una promesa, «Serví a la legión en Formentera en 1979 porque me dijeron que si estaba dos años me la entregarían. Estuve cuatro, pero no me dieron nada», recuerda este palestino de 68 años.

En su intento por obtener la nacionalidad ya se declaró en huelga de hambre en Huelva en 2010. Pero en aquella oportunidad sólo logró un «documento de viajes que no me sirvió para nada». Hahar asegura que nunca ha dejado de enviar cartas a los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior en demanda de su pasaporte español. «Todo ha quedado siempre en una promesa de boca», lamenta este hombre que es padre de «cuatro hijos, todos nacidos en España».