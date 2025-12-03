El HUA activa un plan de choque para acortar la espera de pruebas cerebrales La falta de neurofisiólogos dispara la demora media para algunos exámenes complementarios a 119 días, casi el triple que la del resto de Osakidetza

Sara López de Pariza y Rosa Cancho Miércoles, 3 de diciembre 2025

La OSI Araba, organización que integra al HUA Txagorritxu y Santiago, activará un plan de choque para acortar las listas de espera para pruebas complementarias, que se ha disparado a fecha de noviembre debido a la falta de neurofisiólogos. Según los últimos datos de actividad de Osakidetza, los hospitales alaveses tienen una demora media para este tipo de exámenes de 119 días, muy superior a la media de la red vasca que es de 42 días.

Portavoces de Salud explican que la razón hay que buscarla en la baja de algunos de estos especialistas, lo que ha aplazado una serie de pruebas que se realizan a pacientes con enfermedades neurológicas o musculares. En concreto se refieren a los electromiogramas –evalúan la actividad eléctrica de los músculos y los nervios que los controlan– y electroencefalogramas. Se espera que recurran al trabajo en red, como ya hizo antes la OSI Araba para agilizar las mamografías en un momento de falta de radiólogos.

Debido en parte a esta situación, hay en estos momentos 5.014 personas aguardando a que se les hagan pruebas complementarias de cara a recibir un diagnóstico, fijar un tratamiento o hacer un seguimiento.

Osakidetza también ha informado estos días de sus listas de espera para intervenciones y especialidades. En cirugía, la demora media del HUA es casi similar a la de la media de los hospitales públicos vascos. Los pacientes deben esperar un promedio de 56 días en Vitoria para ser intervenidos una vez que tienen el visto bueno del cirujano. Son casi dos días más que la media. Por comparar con los principales centros sanitarios, Cruces tiene 45,3 días, Donostia 53 y Basurto, 54,5. Es decir, que Txagorritxu y Santiago van un poco a la zaga de los grandes, pese a haber mejorado, ya que estaba en 63 días de espera hace dos años.

En cuanto a las citas con especialistas,la espera media es de 67 días en la OSI Araba, también por encima del promedio. Casi 18.500 pacientes alaveses están pendientes de que les vean en consultas externas.

Peor en Salud Mental

Llama la atención que la premiada Red de Salud Mental esté a la cola a la hora de atender de manera ambulatoria a los pacientes. Para acceder a un psiquiatra o a un psicólogo hay que esperar 33 días en el territorio, cuando la media de espera en Bizkaia es de tan sólo 3,6 jornadas y en Gipuzkoa de 2,6.

Por servicios, no hay sorpresas en las listas de espera del HUA. Traumatología es el que más pacientes tiene aún que ver. Hay 4.355 personas con problemas óseos a los que aún no ha visto su médico. Siguen, los alaveses con patologías de ojos, ya que hay 2.164 deseando que su médico les opere de cataratas o evalúe su degeneración macular. Es que esta lista de espera junto con la de cirugía general, otorrinolaringología o cirugía vascular-angiología guardan mucha relación con el progresivo envejecimiento de la población. Rehabilitación también es un servicio saturado.

Afortunadamente los procesos graves apenas tienen demora. Así sólo 5 pacientes oncológicos están pendientes de cita con su especialista y 8 para oncología radioterápica.