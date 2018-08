Los hoteles de Vitoria repiten la alta ocupación en un agosto marcado por las reservas tardías Un grupo de turistas se dirige a su hotel nada más llegar a Vitoria a mediodía de ayer. / Blanca Castillo Tras un buen julio, los alojamientos hoteleros de Vitoria superan las expectativas e incluso mejoran las cifras de clientes del año anterior MARÍA JOSÉ PÉREZ Viernes, 17 agosto 2018, 00:58

Vitoria no es un destino vacacional con estancias de una semana en los hoteles. Esa característica pertenece a los enclaves de costa. Sin embargo, la capital alavesa es cada vez con mayor frecuencia una parada fija dentro de un circuito más amplio. La situación de la ciudad, a una hora de San Sebastián o Pamplona, a menos de 50 minutos de Bilbao o de Rioja Alavesa, por ejemplo, la convierten en un punto estratégico para desplazarse. «De hecho, hay muchos clientes que alargan su estancia una vez que están aquí, cuando ven que es tan fácil moverse. Y esto lo llevamos notando ya un tiempo», explica Nahikari Alonso, relaciones públicas del hotel Jardines de Uleta.

Se quedan «si hay disponibilidad», claro. Porque la ocupación hotelera este verano está siendo alta. En su conjunto podría decirse que muy similar a la del año pasado, cuando se establecieron parámetros muy por encima de lo que venía siendo habitual. Aunque hay matices, en líneas generales la mayoría de los establecimientos consultados por este periódico señalan que julio fue bueno, pero ligeramente inferior al de 2017. En lo que sí coinciden todos es en que la perspectiva para agosto no era inicialmente muy halagüeña y, sin embargo, está resultando un mes «muy bueno». Debido, sobre todo a que «hay muchísimas llegadas de última hora. Las reservas han ido entrando de forma tardía», expone Leire Aramburu, directora de Silken Ciudad de Vitoria, y repiten sus colegas de profesión.

Además de reservar con poco tiempo de antelación, para no alargar la estancia, «llegan muy pronto al hotel», dejan el equipaje aunque aún no esté disponible la habitación «y a la hora de marchar vuelven a utilizar la consigna para salir tarde y así ganan mucho tiempo», añade la directora del Ciudad de Vitoria.

Sobre el porqué se espera hasta el último momento, desde los hoteles manejan más de una explicación. «El tiempo afectó bastante en julio», explica Alonso. «Aunque esto no sea un lugar de 'sol y playa' si vas a visitar sitios no quieres que esté todo el día lloviendo o que haga frío», añade Aramburu. Además, «ha comenzado a pasarse un poco la idea de no viajar a otras zonas por miedo a los ataques terroristas y la oferta se diversifica más», argumenta Aguirre.

Las fiestas de La Blanca constituyeron el primer test dentro del mes vacacional por excelencia. «Nos fueron muy bien. Estuvimos llenos», resalta Asier Aguirre, director del Sercotel Boulevard. «Sí, las fiestas nos fueron muy bien. Logramos una ocupación mayor incluso que el año pasado», añaden desde el Abba Jazz. «No sólo las fiestas, todo agosto está siendo mejor que el de 2017», ratifican desde del AC General Álava. Es la impresión generalizada de los establecimientos hoteleros, a pesar de sus diferencias de ubicación o categoría.

Más nacional que extranjero

Precisamente por la ubicación a quien menos le afecta La Blanca es la Holliday Inn. «Aquí apenas lo notamos», admiten. Por el contrario, al revés de lo que sucede en los hospedajes más céntricos, tiene más clientes extranjeros que nacionales. «Aunque este año vamos recibiendo algo más de nacional», indican desde el hotel ubicado en Júndiz. «Lo que más llegan son belgas y franceses» que sólo se quedan una noche. «Duermen, desayunan y se van». Su viaje es largo, ya que la mayoría van hacia Algeciras, para pasar el estrecho «porque son familias de procedencia africana. Algunos son ya la tercera generación, pero siguen yendo en vacaciones».

También en el Jardines de Uleta reciben ahora «bastantes franceses que van de vuelta a casa». Pero en la mayoría de los casos, el turismo predominante es «el español. Yo diría que un 70-30», indica Aramburu. Hasta el 80% de nacionales eleva el porcentaje Aguirre, aunque recuerda que «tuvimos a holandeses y franceses que vinieron por las fiestas, a quedarse en la ciudad, no como campo base».