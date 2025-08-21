Los hoteles de Álava recibieron en julio a 50.634 turistas, un 8,6% menos que el año pasado Las pernoctaciones también cayeron un 2,1% en el territorio

Nuria Nuño Jueves, 21 de agosto 2025, 15:10

Julio no ha sido un buen mes para el sector turístico en Álava. La entrada de turistas en establecimientos hoteleros cayó un 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Se registraron 50.634 entradas. Las pernoctaciones también descendieron: se contabilizaron un total de 110.164; un 2,1% menos, según los datos recogidos en el último informe del Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, difundidos este jueves.

Estos datos contrastan con los del resto de Euskadi, de signo positivo. En Bizkaia, los crecimientos alcanzaron el 5,2% en el caso de las entradas y el 3,2% en el de las pernoctaciones, con un total de 182.820 entradas y de 360.833 pernoctaciones. Mientras, en Gipuzkoa, se anotaron 159.340 entradas, un 0,9% más que en julio de 2024, y 336.146 pernoctaciones, un 2,8% más que el mismo mes de 2024.

Por capitales, el número de entradas bajó un 11,9% en la alavesa. En San Sebastián, la caída fue más suave, del 1,6%. En el lado contrario figura Bilbao, donde aumentaron un 7,7%. En el caso de las pernoctaciones, la caída en Vitoria fue del 3,7 %, mientras que en las capitales vizcaína y guipuzcoana subieron un 5,5% y un 0,1%, respectivamente.

La estancia media en los establecimientos del conjunto de Euskadi fue de 2,13 días en julio, «ligeramente superior» a los 2,11 observados el mismo mes del año anterior. En lo referente al grado de ocupación en el País Vasco, se situó en el 71,5% al medirlo por plazas y en el 81,6% por habitaciones. Con relación a julio de 2024, representa un descenso de 0,1 puntos en el caso de las plazas y un aumento de 0,9 en el de las habitaciones.

Tarifa media diaria

La tarifa media diaria, aplicada a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento, fue de 144,5 euros, lo que supone un aumento del 4,4 % con respecto a julio del pasado ejercicio. En este aspecto, las diferencias por provincias son significativas. Esta tarifa media alcanzó en Gipuzkoa los 186 euros, en Bizkaia los 118,4 euros y en Álava los 100,1 euros.

Por capitales, la diferencia de precios fue aún superior: en San Sebastián alcanzó los 230,7 euros, en Bilbao se quedó en 127,9 euros y en Vitoria en 88,2 euros. Por último, los ingresos medios por habitación disponible en los establecimientos hoteleros vascos fueron de 117,9 euros en julio, un 5,6 % más que el año anterior.