B&B se hace con el hotel de Arasur y lo reabre tras cuatro años cerrado

De HotelAndGo a B&B. El hotel de Arasur ya está reabierto después de un cambio de gestores que ha tardado cuatro años en gestarse. ... El grupo francés, uno de los principales del sector en Europa, ha anunciado este jueves su puesta en marcha dentro de un plan de tres nuevas aperturas en la península: el complejo alavés, otro en el aeropuerto de Alicante y uno más en la ciudad portuguesa de Setúbal.

Pese a ubicarse ya en suelo alavés, la cadena promociona en internet el establecimiento como 'B&B Miranda de Ebro', por la cercanía al municipio castellanoleonés. El logo del grupo ya es visible en el edificio donde antes se anunciaba como HotelAndGo. Con este hito, Arasur se acerca a una ocupación total, ya que la parte industrial del polígono está prácticamente llena con la futura expansión de Merlin Properties, la compra de suelo por parte de Amazon y las naves logísticas de Panattoni. Sobre la mesa de la Diputación alavesa ya hay un proyecto de ampliación del polígono hacia Ribaguda, tal y como avanzó EL CORREO.

Con la operación, B&B se hace con un local de tres estrellas y 95 habitaciones para alojar a sus huéspedes. El alojamiento cuenta con tres niveles y amplios salones en su planta baja. Es el segundo equipamiento del grupo francés en Álava, donde ya contaba con un hotel en Vitoria en la Avenida Gasteiz.

Lastrado por la pandemia

El inmueble fue construido en 2007 y se presentó como la primera inversión del Grupo Husa -los entonces dueños del HotelAndGo- en Euskadi. El establecimiento funcionó muy bien gracias a su conexión con la AP-1 y la AP-68, pero la pandemia del coronavirus y el confinamiento hundieron el proyecto. 14 años de actividad ininterrumpida tocaron a su fin en 2021.

En ese mismo año, antes del cierre, la entonces directora del hotel, Montserrat Viruete, reconocía en las páginas de este periódico que la covid había supuesto «un varapalo». «Venimos de años de crecimiento, sobre todo 2019, con reservas de comerciales que visitaban empresas, de trabajadores que estaban aquí una semana o varios días», señalaba a EL CORREO. Pese a ello, creía que la vacuna iba a «permitir recuperar los niveles de negocio» previos al coronavirus.

Sin embargo, no hubo suerte. El hotel cerró y el polígono se quedó con la cafetería como única referencia hostelera para los trabajadores de firmas como Talgo, Panattoni, DSV o Merlin Properties. Sin embargo, hoy mismo ya es posible ser huésped del alojamiento por precios que empiezan en los 50 euros.

La operación de Arasur permite a B&B alcanzar ya los 80 establecimientos en España dentro de un plan de expansión y aperturas con el que el grupo hotelero aspira a llegar a los 95 hoteles en la Península. El CEO del grupo en España y Portugal, David García, se ha referido este jueves a este plan y al encaje del proyecto alavés dentro de él. «Nuestro crecimiento es sostenido y responde a una estrategia clara de apostar por ubicaciones que refuercen nuestra propuesta de valor. Estamos consolidando nuestra presencia en mercados maduros como Portugal y la costa alicantina, donde seguimos ampliando nuestra red, y al mismo tiempo expandiéndonos hacia nuevos espacios con gran potencial logístico y turístico, como Miranda de Ebro», ha señalado.