El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El hotel llevaba cuatro años sin actividad hasta esta reapertura Avelino Gómez

B&B se hace con el hotel de Arasur y lo reabre tras cuatro años cerrado

La cadena ha anunciado este jueves la puesta en marcha de este complejo de tres estrellas y con 95 habitaciones

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:20

De HotelAndGo a B&B. El hotel de Arasur ya está reabierto después de un cambio de gestores que ha tardado cuatro años en gestarse. ... El grupo francés, uno de los principales del sector en Europa, ha anunciado este jueves su puesta en marcha dentro de un plan de tres nuevas aperturas en la península: el complejo alavés, otro en el aeropuerto de Alicante y uno más en la ciudad portuguesa de Setúbal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El empleo en Aiaraldea sufre un nuevo mazazo con un ERE en Maderas de Llodio
  2. 2

    Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad
  3. 3 Los bomberos sofocan un fuego que ha quemado un solar en Zabalgana
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6

    Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria
  7. 7

    El empleo en Aiaraldea sufre un nuevo mazazo con un ERE en Maderas de Llodio
  8. 8 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  9. 9

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  10. 10

    Entre las fiestas del Lakua y el poteo por el centro de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo B&B se hace con el hotel de Arasur y lo reabre tras cuatro años cerrado

B&amp;B se hace con el hotel de Arasur y lo reabre tras cuatro años cerrado