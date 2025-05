La hostelería alavesa prevé nuevos cierres ante la «falta gravísima» de personal

El anuncio del cierre del restaurante The Bost el próximo 31 de mayo ha sentado como un jarro de agua fría en el sector de ... la hostelería local. La «dificultad de encontrar personal con vocación, compromiso, saber hacer y esfuerzo» ha sido uno de los factores principales que han llevado a su responsable, Jon Santxotena, a decidir bajar la persiana. Sus colegas de profesión califican esta pérdida como una «malísima noticia» para la ciudad y advierten de que muy probablemente no será la única. Lamentan que cada vez les resulta más complicado encontrar trabajadores –ya ni siquiera cualificados– que estén dispuestos a trabajar en determinados horarios y alertan sobre el aumento de las bajas laborales. Un cóctel de factores que está poniendo al sector sobre las cuerdas y que se complicará todavía más de cara a la temporada de verano.

«Estamos sufriendo mucho con este tema. La situación es gravísima», ataja Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería y al frente de negocios como Kobatxa, Kotarro o Kanijo. A su juicio, hay varias circunstancias que complican la situación. «El principal problema para la mayoría de la gente es el horario. Desde el principio nos vienen con exigencias en este sentido y nos vemos obligados a ceder cada vez más y más, hasta que llega un punto en el que es inviable. Lo que no se puede pretender es que la hostelería tenga un horario de funcionarios porque así desaparece», sentencia. Pero no es el único punto de conflicto. «Con las bajas hay muchos abusos. Y un bar es como un castillo de naipes, se cae una carta y se te cae todo el castillo», lamenta. A esto añade que «muy pocos se comprometen» y que «falta formación».

La hostelería da trabajo a 9.738 personas en Álava, según los últimos datos de la Seguridad Social, y es el segundo sector que más contratos formaliza. Aun así se estima que solo este año se necesitarán 311 empleados que no se podrán cubrir. En 2023 –el último año del que se tiene datos– había 1.830 parados en este sector en el territorio. ¿Influyen los salarios? «Claro que se podría aplicar una subida, sí. Pero para ello no nos quedaría otra que repercutirlo en los precios al consumidor, y al final habrá que hacerlo», reflexiona Antolín.

Desde Gasteiz On, su gerente Patricia García admite que «es innegable que hay un importante problema de recursos humanos y falta mano de obra» y señala que «lo que hace falta es gente con disposición y ganas de trabajar, mientras que la formación puede venir después en cada puesto».

García pone además otra cuestión sobre la mesa, y es el interés por otros sectores (principalmente el industrial) a priori más atractivos que las barras y los fogones. «El nivel salarial y de empleo del que disfruta la ciudad gracias a nuestro pujante sector industrial se convierte, sin embargo, en un difícil reto para sectores más secundarios. Especialmente para unos establecimientos con horarios amplios y sueldos más discretos». Todo esto preocupa a los empresarios de cara al futuro. «Lo que viene es dramático, en verano la situación va a ser mucho peor y seguro que próximamente va a haber más cierres por falta de profesionales», vaticina Juan Carlos Antolín.

Los sindicatos, que convocaron una huelga para pedir un nuevo convenio el pasado mes de diciembre, no comparten este diagnóstico y consideran «una vergüenza» las acusaciones sobre los trabajadores. Desde UGT insisten en que las condiciones labores de la hostelería «son muy precarias» tanto en lo relacionado con el salario como con las jornadas laborales. «A esto hay que sumar que por lo general no se abonan las horas extra. Y si hablamos de compromiso, hablamos de compromiso por ambas partes... Si se pagaran buenos salarios a los empresarios les lloverían los trabajadores», censura Silvia Rodríguez, responsable de la sección de hostelería y turismo de la central sindical.

En el día a día, quienes sufren esta realidad son los que tienen que levantar la persiana de su negocio y gestionar el equipo humano. «En mi caso me apoyo mucho en Lanbide y organizaciones como Sartu Álava o Cruz Roja, pero aun así cuesta bastante encontrar gente, es muy difícil. Yo ya ni busco personal cualificado, me sirve con personas que tenga un mínimo de experiencia o ni eso, con que tengan actitud y ganas de aprender y ya les formamos aquí de cero», confiesa Jorge Carballo, responsable de la hamburguesería La Pepita, donde cuenta con trabajadores de 9 nacionalidades. De las 13 personas que forman el equipo, solo dos completaron sus estudios en una Escuela de Hostelería.

«Creo que más que el dinero es un tema de conciliación. La gente busca mejores horarios y se va a otros sectores como el industrial», sostiene Carballo. Cuenta que en su restaurante todo el que entra lo hace con un contrato indefinido, aun así cuesta retenerles. Al mismo problema se enfrenta Mario Blanco, al frente de la cafetería del Prado y las Terrazas de La Florida. «La situación es muy diferente a la que había hace dos o tres décadas, sobre todo en lo que respecta a la falta de profesionalidad de la gente», lamenta el hostelero. Y pone un ejemplo. «Con las bajas hay un problema muy grave. Una hora antes te llaman por teléfono o te mandan un 'whatsapp' de que tienen la baja y que no van a venir a trabajar. ¿Cómo gestionas eso? Es imposible». Como otros de sus colegas, considera que los salarios no son el principal problema. «La gente valora mucho más el tiempo libre que lo que ganan, pero esto es hostelería. No tenemos unos horarios sencillos y a los jóvenes no les interesa formarse en este sector».

Para Rubén González, de la Peña Vitoriana, el sueldo sí que es un factor importante que considerar y hace la siguiente reflexión: «sobre todo la época estival es muy mala porque hay destinos como Baleares o las zonas de costa donde hay mucha demanda y se remunera muy bien. Sale más rentable irse a trabajar allí cuatro meses que trabajar aquí todo el año y cobrar lo mismo». Este experimentado hostelero resume la situación como «una pesadilla» a pesar de que, a su juicio, los horarios se han mejorado bastante sobre todo a raíz de la pandemia. «Hay pocos establecimientos que cierren más tarde de las diez de la noche y ni aún así». Y sobre los pocos estudiantes que se decantan por esta profesión cree que la mayoría «quiere estar en la élite» y eso muy pocas veces es posible.

Para Nelson Fernández, responsable de The Garden y La Fábrica, el mayor impedimento está en los fines de semana. «Los empleados ya no quieren trabajar sábados y domingos y en cambio es cuando más demanda tenemos nosotros», traslada el hostelero, que se ha llegado a plantear cerrar un día a la semana «porque no podía atender a los clientes».