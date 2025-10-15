El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hace justo un año se inauguraron las instalaciones reformadas de Hazaldi. Igor Aizpuru

Las Hijas de la Caridad se quedan sin monjas para el centro foral de menores desprotegidos

La orden religiosa comunica a la Diputación su decisión de «extinguir» el convenio por el que gestionaba el recurso de acogida urgente Hazaldi desde hace 38 años

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:10

El número de religiosos en España ha caído a la mitad en 25 años. Se ha pasado de más de 60.000 monjas y sacerdotes ... en el arranque del presente siglo a apenas 31.504, según un reciente estudio, y eso inevitablemente tiene efectos sobre los servicios sociales que desarrollan estas comunidades cristianas. Ese es el caso del centro Hazaldi que las Hijas de la Caridad venían prestando desde 1987 en Álava, un recurso foral de acogida urgente para 22 menores de 0 a 12 años que no pueden ser atendidos por sus padres o allegados y que, por lo tanto, tienen que ser tutelados por la Diputación. Niños -incluso recién nacidos- que llegan en guarda temporal porque sus progenitores tienen que someterse a alguna clase de tratamiento y no disponen de cobertura social, o que directamente son víctimas del maltrato o abandono. No se trata de un equipamiento de estancia prolongada, sino que allí esperan a una familia que les acoja.

