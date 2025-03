El hielo y la nieve complican la circulación en varios puertos de Álava

Álava vive un fin de semana de desplome del mercurio y en alerta amarilla durante la primera parte de este domingo por heladas y temperaturas ... mínimas. Este panorama está dificultando la circulación especialmente en varios puertos de montaña. Están en alerta por nieve y hielo los altos de Azáceta, Opakua, Herrera y Orduña, donde se exige precaución para circular, según informa la Diputación de Álava.

La institución foral tiene activado el Programa Operativo de Vialidad Invernal en periodo preventivo para garantizar el buen estado de la red viaria alavesa, contando con 18 medios humanos y 6 equipos materiales. También se dispondrá de 2 patrullas de Miñones dependiendo de las necesidades.

Los termómetros han caído a valores bajo cero en distintos puntos de la provincia, como Antoñana y Herrera, ambos con -3,3 º C, Campezo (-3 º C) o Egino y Altube (-2,6 º C), mientras en la capital alavesa el mercurio ha descendido hasta -2 º C. El departamento de Seguridad del Gobierno vasco tenía decretado el aviso para la franja entre las 00.00 y las 10.00 horas, con la cota de nieve en los 700-800 metros de madrugada y primeras horas, subiendo a lo largo de la tarde hasta situarse a últimas horas en torno a 1.000-1.200 metros.

Según pronostica Euskalmet, este domingo estará marcado por el ambiente frío y algunas precipitaciones. De madrugada y primeras horas se registrarán algunas precipitaciones, que podrían ser en forma de nieve por encima de los 800-900 metros.

Chubascos el martes

Durante la mañana irá llegando nubosidad desde el sur y para el mediodía los cielos se cubrirán del todo, además, podrá haber chubascos durante la segunda mitad del día en diversas zonas del territorio alavés. En Vitoria se esperan 0 grados de mínima y 8º C de máxima; también en Laguardia se situarán entre 1º C y 8º C.

De cara al lunes, de nuevo aparecerán más nubes. En la provincia alavesa, especialmente en el sur, podrán caer algunas precipitaciones débiles ocasionales. El viento soplará del sureste por la mañana y del nordeste por la tarde, con máximas que se irán recuperando. En la capital el mercurio se situará entre los 4º C y 12º C grados.

Ya el martes se esperan bastantes nubes, que podrían ir a menos durante la tarde y la noche, y algunos chubascos ocasionales, que podrían descargar en cualquier punto del territorio. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios (entre 6 y 12 º C en Vitoria) y el viento será de componente este.