'Herio', la canción con la que el grupo vitoriano Izaki Gardenak recuerda la tragedia del 3 de marzo La formación liderada por Jon Basaguren ha incluido esta composición en su nuevo álbum 'Sitsak', que se estrenará al público el sábado 27 en el espacio cultural Izaskun Arrue

Elena Jiménez Martes, 2 de diciembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

El grupo vitoriano Izaki Gardenak, una de las grandes bandas de pop-rock euskaldun, ha estrenado este martes su nuevo álbum, 'Sitsak'. Este disco (disponible ya para su compra en digital, así como en físico o vinilo en la web izakigardenak.bandcamp.com) apuesta por recuperar la memoria histórica de la capital alavesa, la suya propia y la de otros músicos como la del guipuzcoano Benito Lertxundi o el guitarrista estadounidense de blues Rev. Gary Davis.

El álbum (cuyo diseño corre a cargo de la también cantante y teclista Libe García de Kortazar) está compuesto por nueve temas; algunos grabados este mismo verano tras el regreso de la formación liderada por Jon Basaguren hace un año. Entre las nueve composiciones que dan forma al álbum hay dos, 'Sitsak' y 'Ausartenak', que son de nueva creación. Además, el grupo ha adaptado «con total libertad» 'Hamahiru', que ha tomado como base 'Thirteen' de Glenn Danzig (fundador de la banda de horror punk The Misfits) y 'Herio', que parte de 'Death Don't Have No Mercy' del guitarrista estadounidense Gary Davis.

Precisamente ésta última canción, cuyo título se traduce al castellano como «muerte», hace referencia directa en forma de blues a la tragedia del 3 de marzo, de la que este 2026 se cumplen 50 años. El vídeo, que puede verse en YouTube, está grabado en la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga, en una sola toma y en directo. Completan el disco seis sencillos publicados desde 2017 que, hasta ahora, no habían formado parte de ningún álbum como son 'Oasia' o 'Bihotz', un arreglo de la canción homónima de Benito Lertxundi.

El cartel con los conciertos donde presentarán su nuevo disco, 'Sitsak'. Izaki Gardenak.

Éstos y el resto de temas los presentarán al público de Vitoria el 26 de diciembre en Izaskun Arrue Kulturgunea (IAK). Antes, el día 14 estarán en Gernika, el 18 en Arrasate, el 19 en Alegia (Gipuzkoa) y el 27 en Donosti.