Un herido tras salirse de la calzada en la autopista a la altura de Zuia El accidente se ha producido a primera hora en la AP-68 en sentido a Bilbao

Saioa Echeazarra Jueves, 23 de octubre 2025, 09:59

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este jueves en la autopista AP-68 a la altura del municipio de Zuia, en Álava. El incidente se ha producido hacia las 8.50 horas en sentido Bilbao, cuando el vehículo en el que viajaba, un turismo, se ha salido de la calzada, informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, el ocupante ha sido evacuado al hospital Txagorritxu de la capital alavesa. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza así como los servicios de emergencia. Para llevar a cabo las labores de retirada del vehículo se ha cortado temporalmente uno de los carriles de la vía, que ya ha sido reabierto, informan las mismas fuentes.

Temas

Ertzaintza

Zuia