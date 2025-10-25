Un herido tras una salida de calzada en la A-132 a su paso por Arraia-Maestu El siniestro ha obligado al corte de la vía para la atención en el lugar del conductor del coche, aunque ha sido reabierta al filo de las 21.00 horas

J. A. Sábado, 25 de octubre 2025, 20:30 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida este sábado fruto de una salida de calzada ocurrida en la carretera A-132 a su paso por el municipio de Arraia-Maestu. El conductor del vehículo ha tenido que ser atendido en el lugar por una ambulancia, lo que ha generado afecciones en el tráfico de esa vía. La carretera ha recuperado la normalidad a las 21.00 horas.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 19.30 horas en el punto kilométrico 28, en sentido Estella. Entonces, por causas que se desconocen, un coche se ha salido de la carretera. En el siniestro no han estado involucrados más vehículos.

Eso ha obligado al cierre de la vía para que pudiera acceder la ambulancia y atendiera al herido. Al poco la carretera ha podido ser reabierta de forma parcial, lo que ha permitido el flujo lento de algunos vehículos en paso alternativo.

Temas

Ertzaintza

Tráfico