Un herido leve tras volcar un camión cargado de vino en la carretera entre Labastida y Haro

Nuria Nuño Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Accidente en la 'muga' entre Álava y La Rioja. Un camión cargado de vino ha volcado este lunes en el punto kilométrico 1 de la LR-212, la carretera que comunica Haro con Labastida, ha informado SOS Rioja.

El siniestro ha ocurrido poco después de las once de la mañana cuando, por causas que se investigan, el camión se ha salido de la calzada y ha quedado volcado sobre uno de sus laterales. Varios ciudadanos han alertado del accidente y hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia. Desde el Centro Coordinador de La Rioja se ha movilizado a Bomberos del CEIS y a recursos del Servicio Riojano de Salud (Seris). Además, se ha notificado a la Guardia Civil y a la Policía Local de Haro, por su proximidad.

El camión ha volcado del lado del copiloto y el conductor ha quedado atrapado en el interior del vehículo. Los bomberos le han ayudado a salir de la cabina. Posteriormente, ha sido trasladado al centro de salud de Haro, situado a unos seis kilómetros, para su valoración médica.

Poco después, los bomberos han comunicado que el camión iba cargado de vino, que ha quedado fuera de la calzada. Una grúa se ha encargado de gestionar la retirada del vehículo para poder trasvasar luego la mercancía a otro camión.