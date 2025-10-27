Un herido en el incendio de una vivienda en Treviño Un hombre ha sufrido quemaduras en las manos y en el cuello tras declararse un fuego en una casa de Armentia

Un hombre de 45 años ha sufrido quemaduras en manos y cuello en un incendio ocurrido este lunes en su vivienda, en la calle Fuente Vieja, en la localidad de Armentia, en el Condado de Treviño. Los servicios de emergencia se han movilizado tras el aviso, a las 10.27 horas, del fuego.

El centro de emergencias ha informado al 112 de Álava, que ha movilizado a bomberos de esta provincia al lugar, a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a efectivos del servicio de extinción de Burgos y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).