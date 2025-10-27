El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un herido en el incendio de una vivienda en Treviño

Un hombre ha sufrido quemaduras en las manos y en el cuello tras declararse un fuego en una casa de Armentia

N. S.

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Un hombre de 45 años ha sufrido quemaduras en manos y cuello en un incendio ocurrido este lunes en su vivienda, en la calle Fuente Vieja, en la localidad de Armentia, en el Condado de Treviño. Los servicios de emergencia se han movilizado tras el aviso, a las 10.27 horas, del fuego.

El centro de emergencias ha informado al 112 de Álava, que ha movilizado a bomberos de esta provincia al lugar, a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a efectivos del servicio de extinción de Burgos y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  2. 2

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  3. 3 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  4. 4

    Fallece la mujer atropellada en el barrio vitoriano de Sansomendi hace dos semanas
  5. 5

    Cientos de jóvenes trasladan a Lantarón las carreras ilegales tras una quedada en Zigoitia
  6. 6

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  7. 7

    Martín Fiz conquista Valencia y agiganta su leyenda
  8. 8

    De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie
  9. 9

    La Diputación de Álava planea cerrar el polémico campamento de Bernedo
  10. 10

    El consejero vasco de Seguridad vuelve a ser objetivo de pintadas amenazantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un herido en el incendio de una vivienda en Treviño

Un herido en el incendio de una vivienda en Treviño