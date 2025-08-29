Herido grave tras recibir un botellazo en la cara por parte de otro hombre en Vitoria

Un herido hospitalizado con un corte profundo en la cara y un detenido. Es el balance de un nuevo altercado registrado en las calles de ... Vitoria en la madrugada de este viernes. Agentes de Policía Local han detenido a un varón de 41 años como presunto autor de un delito de lesiones graves. Los hechos se han producido en la calle Basoa, en el entorno de los barrios de El Pilar y Coronación, sobre las 2.30 horas de la mañana.

Una patrulla que se encontraba interviniendo en un establecimiento de dicha arteria por otro motivo ha observado a un par de varones que salían de este mismo local. Los individuos han comenzado una «tensa» conversación y, en un momento dado y sin previo aviso, uno de ellos ha agredido con una botella de vidrio al otro en la cara, causándole un corte profundo en el pómulo izquierdo, según informa el departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria.

En vista de lo ocurrido y de las lesiones que presentaba la víctima, que ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario de la ciudad, los agentes han procedido a la detención del presunto agresor.

Detenida por pegar a su pareja

No es el único suceso ocurrido en las últimas horas en la capital alavesa. La Guardia urbana ha procedido al arresto de una mujer de 19 años como presunta autora de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia doméstica.

En este caso, el incidente tuvo lugar en la mañana de este pasado jueves poco antes de las 10.00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por el centro de Vitoria fue requerida por una persona a la altura de la calle General Álava. Ésta relató que había presenciado cómo una mujer agredía a un varón en plena vía pública. Los agentes se acercaron al lugar y separaron a la pareja para entrevistarse con cada uno de ellos por separado.

Tras escuchar sus versiones así como la de la testigo y, en vista de las lesiones que presentaba el varón, la patrulla procedió a la detención de la presunta agresora.