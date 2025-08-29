El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes de la Policía Local en una anterior actuación ajena a la información. Rafa Gutiérrez

Herido grave tras recibir un botellazo en la cara por parte de otro hombre en Vitoria

La víctima, hospitalizada, sufrió un corte profundo en el pómulo, mientras el agresor ha sido arrestado

Saioa Echeazarra

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:46

Un herido hospitalizado con un corte profundo en la cara y un detenido. Es el balance de un nuevo altercado registrado en las calles de ... Vitoria en la madrugada de este viernes. Agentes de Policía Local han detenido a un varón de 41 años como presunto autor de un delito de lesiones graves. Los hechos se han producido en la calle Basoa, en el entorno de los barrios de El Pilar y Coronación, sobre las 2.30 horas de la mañana.

