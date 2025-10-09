Un herido en un choque frontal entre dos vehículos en la localidad alavesa de Matauco El hombre, de 49 años, ha quedado atrapado en el interior del coche y ha tenido que ser rescatado por los bomberos

Un hombre de 49 años ha resultado herido este jueves en un choque frontal entre dos vehículos que se ha producido este jueves en la carretera N-104 a su paso por la localidad alavesa de Matauco, según informado ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El accidente ha tenidolugar a la una del mediodía y la vía ha permanecido cortada en ambos sentidos durante casi una hora, hasta que se ha liberado un carril y la Ertzaintza ha comenzado a dar paso alternativo.

El conductor de uno de los vehículos siniestrados ha quedado atrapado en el automóvil, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatarle. Posteriormente ha sido trasladado al hospital de Txagorritxu de Vitoria.