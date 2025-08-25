54 hectáreas de viñedo están abandonadas en Rioja Alavesa

A los problemas que enfrenta el campo alavés se le ha sumado en los últimos años la crisis del vino. Con el consumo mundial en ... declive, a Rioja Alavesa se le ha atragantado la venta en los mercados internacionales. Este mismo año, sin ir más lejos, las exportaciones de la DOCa Rioja acumulan una caída del 8% y las ventas nacionales también marchan un 1,52% por debajo de los registros de 2024. En el global de la denominación, los vinos de Rioja están casi en el suelo de ventas, fijado en los 234 millones de litros que se marcó en 2020 por la pandemia.

Como resultados de unos años de cosechas cortas y ventas escasas, en el campo también se han dejado ver los efectos de esta crisis. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en Álava hay 54 hectáreas de viñedo abandonadas en los últimos cinco años, desde aquel suelo de ventas registrado en la pandemia de covid. Y eso a pesar de que el precio de viñedo en secano, a diferencia de la tendencia que se vive en el resto de España, ha subido. Una hectárea de vid vale hoy en Álava, de media 57.425 euros, un 17,4% más que cuando el confinamiento. Sin embargo, unos viñedos que en el mercado valdrían 3,1 millones están abandonados según las estadísticas ministeriales.

A Toro

El otro cultivo tradicional que está en apuros en Álava es el de la remolacha. El cierre de la molturación –el molido– en la Azucarera de Miranda de Ebro obliga a los productores alaveses a desplazarse hasta Toro, en Zamora. 280 kilómetros de viaje que, pese a estar garantizados este año, mantienen al sector primario en vilo. «Hay incertidumbre entre los agricultores, porque este año se han comprometido con ellos a pagar el desplazamiento, pero no se sabe para años siguientes. Hay preocupación y tampoco es un cultivo que se apoye desde las instituciones. Hay que buscar opciones y alternativas. Es un cultivo al que darle muchas vueltas, porque va a pasarlo mal o incluso a desaparecer», alertó Edurne Basterra, presidenta de UAGA hace una semana en las páginas de este diario.