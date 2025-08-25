El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

54 hectáreas de viñedo están abandonadas en Rioja Alavesa

La crisis de ventas que vive el vino ha lastrado al sector y la remolacha corre el mismo riesgo con el cierre de Azucarera en Miranda de Ebro

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04

A los problemas que enfrenta el campo alavés se le ha sumado en los últimos años la crisis del vino. Con el consumo mundial en ... declive, a Rioja Alavesa se le ha atragantado la venta en los mercados internacionales. Este mismo año, sin ir más lejos, las exportaciones de la DOCa Rioja acumulan una caída del 8% y las ventas nacionales también marchan un 1,52% por debajo de los registros de 2024. En el global de la denominación, los vinos de Rioja están casi en el suelo de ventas, fijado en los 234 millones de litros que se marcó en 2020 por la pandemia.

