El hastío de los que cuidan a nuestros mayores Raúl Capataz, Estíbaliz González de Herrero y Teresa Alda trabajan en el SAD. / blanca castillo 700 personas velan a domicilio por grandes dependientes alaveses, pero ya no pueden más. Sus duras condiciones laborales les pueden llevar a la huelga JUDITH ROMERO Lunes, 16 julio 2018, 01:17

Horas de cocina, tirones de espalda, largos trayectos entre casa y casa y la obligación de hacer que el usuario esté en el mejor estado de salud posible. Los 700 trabajadores que componen el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el territorio alavés se mantienen alerta desde las ocho de la mañana hasta la caída del sol para garantizar el bienestar de los grandes dependientes, personas mayores que necesitan ayuda incluso para su aseo personal. El próximo 15 de septiembre podrían ir a la huelga para denunciar que, aunque su carga de trabajo sigue siendo igual de exigente, su convenio está congelado desde 2011.

«Quince minutos no dan para atender a una persona, al final les cuidamos durante un tiempo que no cobramos», valora Teresa Alda. Esta vecina de Bujanda entró en el servicio hace 25 años y cada mañana afronta una jornada maratoniana a lo largo y ancho de Montaña Alavesa. Un desayuno en Ullibarri Arana puede llevarle después a Apellániz y es posible que durante la tarde acueste a otro anciano en Bernedo. Completa estos kilómetros en su propio vehículo, pero los traslados no forman parte de su jornada laboral. «Sólo nos atribuyen ocho minutos por desplazamiento, una cifra que resulta irreal a no ser que tengas dos servicios en el mismo pueblo. ¿Cómo hacer 30 kilómetros en ese tiempo?», se pregunta esta mujer de 63 años.

Este colectivo dividido entre las empresas Arabako Laguntza, Arquisocial, Clece Zaintzen, Aztertzen y Eulen pide que el baremo sume un par de minutos. «Pedimos que contabilicen diez, tampoco es un disparate», apunta Estíbaliz González de Herrero. Esta madrileña de origen vitoriano se incorporó al SAD en 2001 tras haber trabajado como auxiliar de Enfermería y Geriatría. «Álava era un referente en servicios sociales por entonces pero, mientras la población está cada vez más envejecida, cada vez somos menos usuarios y trabajadores en el SAD», subraya. Hasta 4.500 alaveses llegaron a disfrutar de esta asistencia, pero actualmente la cifra ha caído a 3.500, en paralelo a la pérdida de 500 puestos de trabajo.

Los dependientes de grado 1 tienen derecho a cinco horas de asistencia doméstica, los de grado 2 disponen de diez y los grandes dependientes del 3 cuentan con ayuda durante quince horas. «Claramente es un ratio insuficiente para personas que apenas pueden hacer nada por sí mismas», expone González de Herrero, quien durante años se encargó de la zona sur de Vitoria.

Distribuir las horas

Es posible que, a la misma hora del día, decenas de estos trabajadores, que en su mayoría son mujeres, cojan un autobús para dirigirse a las casas de los usuarios. «El desayuno, la comida o el momento de acostarse se producen a la vez, lo que provoca que muchas empleadas tengan horas vacías el resto del día. Otros servicios como la limpieza o la compra deberían distribuirse mejor para compensar, porque actualmente se está atendiendo a los usuarios a costa de la salud de las trabajadoras», señala Raúl Capataz, uno de los coordinadores que comunica a las trabajadoras las necesidades establecidas por los servicios sociales.

Mientras unas trabajadoras recorren Álava para completar el mínimo de 127 horas mensuales que se les paga, alrededor del 50% de estas empleadas trabaja sin garantías y ni siquiera tiene unos ingresos mensuales superiores a 500 euros asegurados. Permanecen disponibles en sus teléfonos durante horas por si surge algún servicio, y las demás cobran un máximo de 900 euros netos a pesar de ser profesionales tituladas. Y si algo caracteriza a esta plantilla es su edad, cada vez más avanzada. «Te sientes impotente al ver que personas de entre 50 y 55 años se destrozan la espalda para poder atender a estos mayores», lamenta González de Herrero. Varios acumulan operaciones de hombro, problemas de lumbalgia y túnel carpiano. «Cuidarles en casa es más humano que hacerlo en un hospital, pero en el hogar no disponemos de los mismos medios que estos centros», resumen Estíbaliz y Teresa.