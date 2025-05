Harriet Lenneman y Tània Manzanal colorean la Casa del Cordón

Ramón Albertus Viernes, 23 de mayo 2025, 13:40 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

En Islandia hay una expresión curiosa que se emplea para decir que algo es muy bueno. Traducida es algo así como 'la pasa al final del perrito caliente'. En inglés ese modismo es 'The raisin at the end of the hot dog', que es el título que toma la ilustradora y animadora estadounidense Harriet Lenneman para una serie de coloridas ilustraciones en torno al lenguaje, los malentendidos y todas esas frases que si se toman de forma literal no pueden más que sacarnos una sonrisa. Lenneman es una de las ganadoras de las becas de residencias de artísticas de Irudika, un programa de referencia en el terreno de la ilustración. Parte del resultado de ese programa artístico se muestra ahora en la Casa del Cordón de Vitoria -hasta el 27 de junio, en horario de 8.30 a 14.00-.

Una de esas llamativas obras muestra a un chef con un par de pasas en sus manos a punto de colocarlas encima de una tarta y de un perrito caliente como guiño a esa expresión y título de la muestra. En otro póster repasa diferentes expresiones en diferentes idiomas, como 'andarse con rodeos', y se inspira en ellas para el dibujo. «Investigo e ilustro dichos de todo el mundo. Frases que no significan exactamente lo que dicen y cuando estudias otro idioma suenan raras», señala Harriet acerca de ese original proyecto.

A la serie de obras de Lenneman se le suman los fotogramas dibujados en otra pared que lleva la firma de Tània Manzanal, la otra artista que fue seleccionada en residencia por Irudika. Ambas han desarrollado sus proyectos en un itinerario creativo que ha pasado por la Cité Internationale de la Bande Dessinée de Angoulême, la Casa del Autor de Zapopán (México), Zas Kultur y la Fundación Bilbaoarte. Pero el trabajo de cada una evidencia una sella de identidad propia. El proyecto de la barcelonesa se titula 'Liquidación total', que será un corto de animación (aún en proceso). El arranque de esa pieza gira en torno a una persona que encuentra un dado y empieza una ensoñacion sobre varios temas como el azar, el juego o la realidad.

Irudika, del 23 al 25 octubre

Este programa, impulsado por Fundación Vital y con el apoyo del Gobierno vasco y Acción Cultural Española, subraya la gran apuesta de Irudika por fomentar la creación en el terreno de la ilustración y la animación. Además, en la presentación de la exposición se avanzó buena parte del cartel de la que será la novena edición del Encuentro Profesional Internacional de Ilustración Irudika, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en el museo Artium, con Grecia y Finlandia como países invitados. La directora del festival, Elisabeth Pérez, destacó que la edición se focalizará en los procesos creativos frente a la velocidad que arrastra el uso de la inteligencia artificial generativa. «Queremos que los procesos vayan más despacio y dignificarlos». Isidro Ferrer, Steven Guarnaccia, Kitty Crowther o Alberto García-Alix figuran en la programación, que abordará temas como la edición alternativa. Las entradas están a la venta en irudika.eus.

Al acto acudieron Estíbaliz Zearsolo y Kike Infame, representantes de Euskal Irudigileak (Asociación Profesional de Ilustradores/as de Euskadi); Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa; Itziar Redondo, en representación del departamento de Cultura del Gobierno vasco; Ana del Val, diputada de Cultura; y María Nanclares, concejala de Promoción Económica.