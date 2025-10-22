El hallazgo de restos arqueológicos en el parque de Judimendi obliga a paralizar las obras Los operarios que trabajaban en la zona más alejada del bar, donde se ubicarán algunos juegos infantiles, localizaron «restos óseos» durante las labores de excavación

Nuria Nuño Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria ha paralizado, de forma parcial, las obras de renovación del parque de Judimendi tras el hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos de instalación de los nuevos juegos infantiles.

Los trabajos comenzaron a finales del mes de agosto con el objetivo de renovar este espacio verde, incorporando nueva zona lúdica para los más pequeños, una tirolina y un área canina. En estos momentos, se estaban llevando a cabo las labores de colocación de la tirolina, los juegos de 'agility' y otros elementos junto al bar del parque.

Sin embargo, este lunes los operarios que trabajaban en la zona más alejada del bar, donde se ubicarán algunos juegos infantiles, localizaron «restos óseos» durante las labores de excavación. Inmediatamente, el Ayuntamiento de Vitoria activó el protocolo previsto para estos casos y contactó con el Servicio de Arqueología de la Diputación Foral de Álava.

Según ha informado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, en la comisión celebrada este martes, los técnicos de la Diputación están recabando información para «determinar el origen exacto de los restos». Artolazabal ha señalado que, como medida preventiva, el área afectada se ha vallado y cubierto con una lona para proteger los restos y garantizar la seguridad, mientras continúan las labores de excavación y análisis. «En esa parte del parque, las obras permanecerán paralizadas hasta conocer el alcance y naturaleza de los hallazgos. En el resto de zonas, los trabajos continúan con normalidad», ha añadido.

El Ayuntamiento de Vitoria mantiene la coordinación con la Diputación Foral de Álava para seguir los pasos que determinen los técnicos especialistas y actuar conforme a las indicaciones del Servicio de Arqueología.