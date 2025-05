La Hacienda de Álava recibe en un año 270 denuncias ciudadanas sobre fraude fiscal

Ander Carazo Vitoria Lunes, 26 de mayo 2025, 00:15 Comenta Compartir

Los inspectores de Hacienda de la Diputación Foral de Álava ya no revisan con lupa los libros de contabilidad en busca del fraude fiscal. En los tiempos actuales se aprovechan de la tecnología y las herramientas digitales para identificar patrones que suponen prácticas ilícitas y descubren a aquellos que no quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. Pero todavía se sirven de la colaboración de algunos ciudadanos, que comunican al fisco foral los supuestos incumplimientos o intentos de engaño por parte de otros. Según datos a los que ha tenido acceso ELCORREO, el pasado año se recibieron 270 avisos de este tipo en el territorio. La cifra es muy importante. En Bizkaia, con el triple de población, se registraron 254 chivatazos de este tipo en el último ejercicio, 104 de ellos fueron de manera anónima.

Sobre la cifra en Álava, 169 estaban relacionadas con el TicketBai. Ciudadanos que no obtuvieron el recibo con el código QR impreso –obligatorio desde diciembre de 2022 para cerca de 20.000 empresas y negocios– o que cuando lo escanearon con su teléfono móvil descubrieron que su emisor no estaba cumpliendo con las obligaciones correspondientes. En esa cifra, por supuesto, se incluirán las txosnas que en las últimas fiestas de La Blanca no usaron este sistema, aunque los portavoces de la Diputación no detallan en qué punto se encuentran sus respectivos expedientes por la «confidencialidad de los datos tributarios» que debe respetarse.

Hacienda mantiene abiertas todas las vías posibles para que le comuniquen este tipo de delitos. Por email, teléfono, correo postal y de forma presencial. Se puede hacer en las oficinas de Hacienda o en su Registro. En cualquiera de estos casos, la denuncia puede ser de carácter anónimo y así proteger su testimonio. Los inspectores realizan un análisis y si es pertinente, se inicia una investigación de los datos y los hechos que se incluyen en el escrito. En el caso de que se compruebe que es una denuncia infundada, se procede a su archivo. Precisamente, esto último ha sucedido en el 42,9% de las ocasiones (116). En el resto de los expedientes (154) se han iniciado las pesquisas y otros directamente ya se han dado por finalizados.

Aunque lo ideal es que el denunciante identifique a la persona contra la que interpone la denuncia, describa el hecho con detalles y aporte la documentación que permita acreditar los hechos, lo cierto es que también se aceptan escritos que no cumplan con todos los requisitos. Denuncias que pongan al Departamento de Hacienda, que dirige la jeltzale Itziar Gonzalo, sobre la pista. En lo que vamos de 2025 ya se han recibido 65 denuncias en las oficinas del fisco. 39 de ellas corresponden al TicketBai y el resto a otro tipo de obligaciones tributarias. De momento, todas se encuentran en proceso de comprobación y examen.

Muchas de las denuncias también sirven para que la administración conozca las nuevas fórmulas que se emplean para dejar de cumplir con las obligaciones tributarias y que quedaban fuera de su radar. Unos patrones que probablemente se volverán a repetir en el futuro y puedan identificar otras prácticas fraudulentas.

En cifras 270 Denuncias Denuncias que recibió el año pasado la Hacienda alavesa sobre posibles casos de fraude fiscal. De ella, 169 fueron por el sistema TicketBai que obliga a incluir un código QR a los recibos para rastrear si el negocio cumple con sus obligaciones. 65 Casos Casos sque e han reportado durante el presente ejercicio. 39 han sido por el sistema de facturación con 'huella digital' obligatorio desde finales de 2022 para todos los negocios del territorio. 95,2 Millones Millones de euros que afloraron durante el año pasado en fraude fiscal. Esto no supone que se hayan recuperado, ya que se suele rondar el 60% de ese total.

En el servicio de inspección hay adscritas 45 personas, incluyendo al personal administrativo. Sin embargo, se trata de una acción más transversal en la que se incluye el grueso del Departamento de Hacienda –desde la gestión hasta la recaudación– para la obtención de la información, la prevención de la comisión del fraude y actuaciones de regularización y cobro.

Ahí se incluyen los intentos de la Diputación para concienciar a los más jóvenes a través de las jornadas de Educación Tributaria que se imparten en algunos institutos y centros de formación profesional (FP) sobre la importancia de la contribución al fisco para financiar las políticas de gasto público.

El objetivo es que la gente se lo piense dos veces antes de tratar de defraudar a la administración. Es cierto que a veces incluyen el desconocimiento y los descuidos, pero el pasado año se abrieron 4.136 actuaciones de las que más de la mitad corresponden a personas físicas y el resto a empresas. Esto ha permitido que afloren 95,2 millones de euros, es decir, el equivalente al 14,2% del presupuesto de la Diputación. La diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, explicó que «lo previsible» es que se recupere en torno «a un 60%» de esa cantidad. «Unos pagos se abonan más rápido, otros presentan más dificultades», señaló

Uno de esos casos, según comunicó el fisco foral, ha acabado en manos de la Fiscalía Provincial de Álava por un supuesto ilícito que asciende a 1,3 millones de euros y ya se ha incoado una investigación para tratar de profundizar en este espinoso asunto.