Hacienda afirma que la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas no afecta a los alaveses Las destinadas a primera vivienda están exentas del pago y, para el resto de casos, la regulación vasca es diferente CARMEN LARRAKOETXEA Viernes, 19 octubre 2018, 10:04

La sentencia del Tribunal Supremo conocida este jueves y que establecía que son los bancos y no los clientes quienes tienen que hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no tendría incidencia en Álava ni en Bizkaia, por lo que en base a la misma, no cabría reclamar la devolución de la cantidad pagada.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en todo el País Vasco están exentas del pago del impuesto las hipotecas destinadas a primera vivienda, mientras que para los préstamos destinados a adquirir segundas residencias o casas en otras comunidades autónomas el tipo impositivo que soportan es del 0,5% (hay regiones en las que llega hasta el 1,5%).

Por tanto, la duda existía en el País vasco sobre los impuestos cobrados por las hipotecas no destinadas a vivienda habitual. Fuentes de la Hacienda de Bizkaia aseguraron anoche que la sentencia «no nos afecta» y, por tanto, no cabría derecho a devolución. Y esto es así, especificaron desde la Diputación, debido a que la resolución de la Sala Tercera del Supremo -fechada el 16 de octubre, y de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero- lo que anula es un «reglamento» y no una ley. El fallo cuestiona su capacidad para regular quién ha de ser el pagador del hecho imponible, porque a juicio de los magistrados dicha materia debería haber sido incluida en la ley, que es de rango superior. En cambio en Bizkaia, explicaron las fuentes forales consultadas, dicha materia viene regulada en una norma foral (artículo 42), que en este caso es un texto con un rango equivalente a una ley, en función de las competencias del Concierto Económico vasco.

De esta forma, a juicio de la Diputación, en Bizkaia no cabría reclamar por la vía administrativa a Hacienda la devolución de dichas cantidades; ni tampoco por la vía judicial solicitar al banco la reversión de esa cantidad abonada. En el caso de Álava, añadieron otros medios fiscales, la normativa es similar a la vizcaína y, por tanto, tampoco tendría incidencia la sentencia.

Aluvión de consultas

A pesar de estos extremos, todos los expertos consultados advierten de que en los próximos días se producirán muchas consultas ante la Hacienda foral e, incluso, incrementos en el número de demandas judiciales que incluyan la reclamación del abono de este impuesto, ya que el propio Tribunal Supremo ha fallado en varios sentidos, incluso opuestos, en los últimos tres años. Y ahora también se está reclamado clarificación de la última sentencia, la difundida ayer.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico indicadoron que el Supremo ha decidido reunir a la Sala Primera del alto tribunal para dilucidar cómo queda la situación y clarificar la doctrina aplicable. Inicialmente en diciembre de 2015 estimó que el Impuesto de AJD correspondía a la entidad financiera por estimar que era una cláusula abusiva atribuir el pago al consumidor; para después cambiar el criterio en sentido contrario en marzo de 2018 y ahora, en octubre de 2018, decantarse por la orientación de diciembre de 2015.

En este contexto el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, estima que los cambios de criterios judiciales deberán aplicarse a los expedientes aún en tramitación o en fase de recurso, pero aquellos que tengan ya sentencia firme no podrán recurrirse ni reabrirse por que «son cosas juzgada».

La decisión del Supremo

El Alto Tribunal Supremo cambió ayer su propia doctrina y asestó un nuevo varapalo a las entidades financieras para dictaminar que es el banco y no el cliente el que debe abonar el Impuesto de Actos jurídicos Documentados. El fallo procede de la Sala Tercera de la Sección Segunda en una sentencia fechada el pasado día 16, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero. En ella, asegura que «el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca». Por ello, el fallo anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión, no obstante, cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia «debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución».