Hablan los protagonistas: «Por ubicación y precio, Arasur no tiene competencia»

Cuando hablamos de logística, lo habitual es pensar en el trajín de mercancías, camiones, embalajes enormes y muelles de carga. Pero el transporte de bienes ... ya no es lo único que existe. En la era del 'big data', la inteligencia artificial y el uso diario del algoritmo, los centros de datos se han convertido en unas infraestructuras claves. Sus servidores albergan desde los datos que permiten consultar los pedidos que entran a diario en una firma industrial hasta el 'meme' que sube ese familiar a su muro de Facebook.

Lo crítico de los datos que maneja Merlin en Arasur es perceptible desde la entrada cuando EL CORREO lo visita. Las medidas de seguridad son extremas y todo está pautado. Dentro, todos los equipos críticos están duplicados y el centro está preparado para funcionar si se dan circunstancias como el apagón del pasado 28 de abril. «Es prácticamente imposible que haya un cero absoluto», indica Enrique Crespo, gerente de este bloque. Frente a él, Merlin ya levanta otro centro más y tiene pedida la licencia de obra para un tercero. «Se espera que tengamos los dos edificios para otoño de 2027».

Empleo 94 personas velan a diario porque los servidores instalados en Álava funcionen correctamente

El día a día de Crespo comienza en Arasur a las 8.30 horas con un café. «Reviso rápidamente el estado del 'data center' y tenemos una reunión donde se supervisan los trabajos que van a hacerse en el día», explica. 94 personas trabajan a diario aquí, a los que se suma el personal de sus clientes, lo que puede hacer un total de casi 150 empleados. ¿Compensa el consumo de energía para ese volumen de trabajo? «Es lo que demandamos los ciudadanos: tener esas aplicaciones y esos servicios digitales. La inteligencia artificial va a ser una revolución industrial».

Ibon Cortázar DSV «Estamos cerca de puertos y aeropuertos clave»

Ampliar En 2026 DSV incorporará un empleado más a su nave de Arasur. Rafa Gutiérrez

El día a día en DSV sí sigue un poco más los tiempos y formas de trabajo de la logística de toda la vida. La multinacional empezó operando durante años en Júndiz, pero la necesidad de más espacio hizo que se mudasen a Arasur. Las «buenas conexiones terrestres y ferroviarias» fue lo que empujó al operador a instalarse en este polígono según refiere su máximo responsable aquí, Ibon Cortázar. Vizcaíno de nacimiento pero afincado en Miranda, lidera un equipo de 17 personas que despachan «entre 12 y 14 tráilers al día».

Aquí Ormazabal, firma vasca puntera en el sector de la distribución eléctrica, es el principal cliente, aunque también se atienden otras operaciones logísticas. Las mañanas y las tardes son momentos de mucho ajetreo para cargar y descargar en los mulles, pero la compañía opera durante las 24 horas. Y la noche también es importante: sirve para embalar bien los productos, en muchos casos, celdas y transformadores con rumbo a medio mundo. La idea es que el año que viene se contrate a un trabajador más para estas labores. A DSV también le ha costado encontrar personal en el pasado, pero hoy en día no es un problema «porque no tenemos rotación de plantilla».

Volumen Cada día se despachan más de una docena de tráilers gracias a los 17 operarios de la compañía

Cortazar aplaude de Arasur sus conexiones, pero no sólo las de carretera. «Estamos cerca de puertos clave, tanto marítimos como aeroportuarios», subraya en una clara referencia a las dársenas de Santurtzi y a Foronda, cuarta terminal carguera de España. «Se cargan mercancías en distintos métodos de envío: camiones completos, contenedores para todos los continentes, agencias»... La ubicación del polígono «reduce tiempos y costos de transporte y agiliza la importación y exportación». «Es un punto perfecto a nivel estratégico».

Jesús Lancharro Panattoni «Por ubicación y precio, Arasur no tiene competencia»

Ampliar Lancharro, en la antigua nave de Bridgestone. Igor Martín

Jesús Lancharro es una de las personas que hacen posible que firmas como DSV estén en Arasur. Es el director de Leasing y Asset Management de Panattoni. La compañía posee cinco naves y terreno para levantar otra más. De los cinco bloques que ya están en pie, sólo está vacío uno de 21.000 metros cuadrados por la que han pasado Bridgestone y GXO, ahora en comercialización. De cara al año que viene pronostica que «estarán ocupadas todas las naves y estaremos construyendo la nueva».

El directivo muestra las bondades del espacio mientras se deshace en elogios a Arasur. «Es un muy buen cruce de carreteras. Te permite estar en el puerto de Bilbao en poco más de una hora y en Francia en un par, incluso en la zona centro del país. Es una zona que por precio hoy por hoy casi no tiene competencia en la Península», afirma.

Interés «Las grandes empresas logísticas le ven mucho atractivo» pese a que las rentas sean «cuantiosas»

¿Quién está llamando a la puerta de Panattoni para asentarse aquí? «Depende un poco de la superficie que nos pidan. Nos llegan demandas de 2.000 metros cuadrados, de 4.000, de 8.000, de 12.000, 20.000 ó 40.000», responde. «Cuando pasas de cierto tamaño, como son rentas muy cuantiosas, te vas a grandes multinacionales. Tienes grandes empresas logísticas que ven mucho atractivo en la ubicación», añade.

Panattoni también tiene superficies en Miranda, pero Lancharro cree que la elección de una u otra provincia «depende» de cada cliente. «Muchas industrias prefieren estar aquí porque producen para Mercedes u otras empresas. Otras veces es al revés: no necesitan estar en Euskadi y a lo mejor, por convenio, les viene mejor estar en Castilla y León», agrega.