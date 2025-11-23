El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hablan los protagonistas: «Por ubicación y precio, Arasur no tiene competencia»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18

  1. Enrique Martín Merlin Properties

    «Tendremos los otros dos 'data centers' en otoño de 2027»

Cuando hablamos de logística, lo habitual es pensar en el trajín de mercancías, camiones, embalajes enormes y muelles de carga. Pero el transporte de bienes ... ya no es lo único que existe. En la era del 'big data', la inteligencia artificial y el uso diario del algoritmo, los centros de datos se han convertido en unas infraestructuras claves. Sus servidores albergan desde los datos que permiten consultar los pedidos que entran a diario en una firma industrial hasta el 'meme' que sube ese familiar a su muro de Facebook.

