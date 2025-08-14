Un grupo de jóvenes roban en el interior de una furgoneta aparcada en Vitoria La Policía Local localizó a cuatro de ellos. Uno tenía entre sus pertenencias objetos sustraídos del interior del turismo

Nuria Nuño Jueves, 14 de agosto 2025, 13:09

Agentes de la Policía Local han detenido esta madrugada en Vitoria a un varón de 27 años como presunto autor de robo en interior de vehículo. Los hechos han sucedido poco antes de las 1.15 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana ha sido requerida por la Central de Coordinación policial para que se dirigiera a la calle Asturias, en el barrio de Arana, donde un ciudadano ha visto a un grupo de jóvenes intentando abrir una furgoneta.

El comunicante, agrega el parte policial, ha indicado que uno de ellos había accedido al interior y que, tras coger «algo» habían abandonado el lugar camino de la calle Andalucía. De igual modo, ha aportado la descripción de los integrantes del grupo, que fue facilitada a los policías.

Los agentes se han dirigido al lugar donde han localizado a cuatro hombres que «coincidían» con la descripción facilitada. Al darles el alto los individuos han intentado dispersarse. Sin embargo, no han conseguido su objetivo gracias a la intervención de otras patrullas.

Tras ser identificados y cacheados, los policías se han percatado de que uno de los jóvenes tenía entre sus pertenencias «objetos del interior del turismo», ya que el titular del vehículo se personó en el lugar y constató que eran de su propiedad.

En vista de todo, el individuo que portaba lo sustraído ha sido detenido. Los otros tres serán investigados por los hechos y aún se está localizando a un posible quinto implicado.