Un grupo de expertos analizará cuatro licencias cuestionadas por los arquitectos en Vitoria Los bloques de Elvira Zulueta, que los arquitectos ponen en cuestión. / Rafa Gutiérrez Dos técnicos municipales y dos profesionales del colegio de arquitectos estudiarán los expedientes urbanísticos, entre ellos, el de los pisos junto a El Prado SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 24 julio 2018, 18:59

El alcalde Gorka Urtaran ha anunciado este martes la creación de un grupo de trabajo formado por cuatro expertos para analizar cuatro expedientes de licencias urbanísticas en los que existen «discrepancias interpretativas». El equipo, formado por dos técnicos municipales y dos profesionales del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), se encargará de aclarar las dudas sobre las licencias que el propio Colegio cuestionó la semana pasada al asegurar que se habían producido vulneraciones de la normativa.

La decisión fue tomada durante una reunión mantenida este mismo martes y servirá además para «restaurar el clima de confianza» tras el informe de los arquitectos en el que también se hablaba de «arbitrariedad» en la concesión de algunas licencias. El único caso que se detallaba, al considerarse el más grave, era la construcción de 14 viviendas de lujo en la calle Elvira Zulueta, junto a El Prado. «Estamos hablando de cuatro licencias de las 900 que se tramitaron el año pasado. Además, si de este análisis compartido surgiera cualquier anomalía o indicio de vulneración de la normativa urbanística seré el primero en tomar medidas», subrayó Urtaran durante su comparecencia en comisión de Urbanismo solicitada por EH Bildu y el PP.

El alcalde confía en que ese grupo de trabajo será asimismo de utilidad para agilizar la tramitación de licencias y para recabar las aportaciones del COAVN al Plan General de Ordenación Urbana, el documento urbanístico de mayor rango de la ciudad. En cuanto a la «arbitrariedad» denunciada por los arquitectos, fue tajante al asegurar que no existe tal ausencia de justificación ya que, según repitió en varias ocasiones, «todos los expedientes municipales cuentan con los informes técnicos que exige la ley».

Sin sentencias contrarias

El edil jeltzale defendió durante su intervención a la máxima representante política del departamento de Urbanismo, Itziar Gonzalo, al asegurar que «no ha firmado una sola licencia que no tuviera el aval por escrito de los técnicos municipales». Reiteró además su plena confianza en estos profesionales advirtiendo de que trabajan con total «honestidad y profesionalidad». En cuanto al caso de los chalets de Elvira Zulueta, Urtaran aseguró que hasta cinco técnicos municipales avalaron el estudio de detalle del proyecto que el COAVN ponía en entredicho y otros seis avalaron la licencia de obras.

Para concluir, Gorka Urtaran señaló que «quien determina si existe vulneración o no de la normativa urbanística son los tribunales de justicia. Y hasta hoy no hay ninguna sentencia que cuestione las licencias otorgadas en estos tres últimos años de gobierno». Las explicaciones no convencieron a EH Bildu, que volvió a solicitar el cese del director de Urbanismo, Miguel Ángel García-Fresca, tras denunciar la existencia de una ventanilla B a la hora de conceder licencias.