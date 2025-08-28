Los gremios y profesionales ya pueden solicitar el nuevo distintivo de la OTA en Vitoria Les permitirá aparcar cerca de los destinos donde desarrollen su actividad en las salidas

Sara López de Pariza Jueves, 28 de agosto 2025, 13:35 Comenta Compartir

Desde hoy 28 de agosto ya es posible solicitar en nuevo distintivo OTA en Vitoria para gremios y profesionales autónomos que les permitirá aparcar cerca de los destinos donde desarrollen su actividad en las salidas. Esta pegatina está destinada a repartidores y actividades empresariales (reparaciones, instalaciones y montajes, obras, comercio al por menor...) y les permitirá aparcar sin ticket y sin límite de tiempo en zonas delimitadas con raya verde, raya verde-roja y raya azul. En el caso de las zonas con raya naranja lo tendrán que hacer con ticket y con límite de tiempo.

Hasta que el Ayuntamiento establezca en las ordenanzas fiscales el precio de este nuevo distintivo, el importe será el mismo que el de la OTA para personas comerciantes (284,20 € al año). Se cobrará la parte proporcional al periodo de uso del distintivo.

El distintivo OTA se puede solicitar online a través de la Sede Electrónica. También podrá hacerse de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana a partir del 4 de septiembre.