El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los gremios y profesionales ya pueden solicitar el nuevo distintivo de la OTA en Vitoria

Les permitirá aparcar cerca de los destinos donde desarrollen su actividad en las salidas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:35

Desde hoy 28 de agosto ya es posible solicitar en nuevo distintivo OTA en Vitoria para gremios y profesionales autónomos que les permitirá aparcar cerca de los destinos donde desarrollen su actividad en las salidas. Esta pegatina está destinada a repartidores y actividades empresariales (reparaciones, instalaciones y montajes, obras, comercio al por menor...) y les permitirá aparcar sin ticket y sin límite de tiempo en zonas delimitadas con raya verde, raya verde-roja y raya azul. En el caso de las zonas con raya naranja lo tendrán que hacer con ticket y con límite de tiempo.

Hasta que el Ayuntamiento establezca en las ordenanzas fiscales el precio de este nuevo distintivo, el importe será el mismo que el de la OTA para personas comerciantes (284,20 € al año). Se cobrará la parte proporcional al periodo de uso del distintivo.

El distintivo OTA se puede solicitar online a través de la Sede Electrónica. También podrá hacerse de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana a partir del 4 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centro comercial de Lakua se convertirá en un gran gimnasio de la mano de Go Fit
  2. 2

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  3. 3

    Ryanair elimina un millón de asientos%u2006un mes después de firmar con Foronda
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  5. 5

    «Pasé 14 días en una patera antes de llegar a Vitoria»
  6. 6 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  7. 7

    La asociación Altube se disuelve tras 40 años de transporte universitario a Bilbao
  8. 8 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los gremios y profesionales ya pueden solicitar el nuevo distintivo de la OTA en Vitoria

Los gremios y profesionales ya pueden solicitar el nuevo distintivo de la OTA en Vitoria