El acceso de menores de 15 años a autobuses municipales se ha incrementado considerablemente en septiembre. Jesús Andrade

La gratuidad para menores de 15 años dispara el uso de Tuvisa en el inicio del curso escolar

Los autobuses públicos caminan hacia su récord con más de 14 millones de usos hasta octubre

B. Mallo

Martes, 28 de octubre 2025, 18:29

Muchos son los escolares que utilizan habitualmente el servicio público de autobuses para acudir a sus centros de estudios, pero la ampliación de la gratuidad ... del billete a los menores de 15 años el pasado 1 de julio ha disparado el uso de Tuvisa en el inicio del nuevo curso. Así, los autocares municipales registraron en septiembre 204.821 viajes de chavales por debajo de dicha edad hasta la que no se abona coste alguno. Esta cifra supera en un 70% el dato del año pasado, cuando esta fórmula se aplicaba solo a menores de 12 años, y casi triplica los datos de agosto y julio, que con los colegios cerrados no notaron tanto la aplicación de la gratuidad.

