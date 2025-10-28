La gratuidad para menores de 15 años dispara el uso de Tuvisa en el inicio del curso escolar

Muchos son los escolares que utilizan habitualmente el servicio público de autobuses para acudir a sus centros de estudios, pero la ampliación de la gratuidad ... del billete a los menores de 15 años el pasado 1 de julio ha disparado el uso de Tuvisa en el inicio del nuevo curso. Así, los autocares municipales registraron en septiembre 204.821 viajes de chavales por debajo de dicha edad hasta la que no se abona coste alguno. Esta cifra supera en un 70% el dato del año pasado, cuando esta fórmula se aplicaba solo a menores de 12 años, y casi triplica los datos de agosto y julio, que con los colegios cerrados no notaron tanto la aplicación de la gratuidad.

«Con la ampliación de la gratuidad, el autobús se está convirtiendo en una fórmula cada vez más atractiva para desplazarse a los centros educativos. El reto ahora es consolidar el buen dato de septiembre porque los beneficios de esta apuesta de las familias por el transporte público son enormes», señala la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes (PNV).

Los datos registrados por la sociedad pública en septiembre reflejan que, a nivel global, el uso del servicio municipal se autobuses se sigue incrementando y que cada año son más los vitorianos que eligen este medio de transporte para desplazarse.

Los autobuses urbanos transportaron el pasado mes de septiembre un total de 1.664.306 personas, lo que representa un 7,95% más respecto al mismo mes del año anterior. Mientras, el registro acumulado anual llegó a 14.029.526 viajes realizados, lo que supone un récord en los primeros nueve meses del año en los que nunca se había rebasado los 14 millones de desplazamientos. Una vez más, la línea del BEI se mantiene como la más usada, con 4,1 millones de viajes, mientras que se ha incrementado el uso de las tarjetas Barik y Mugi.