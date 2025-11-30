El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rodríguez (Elkarrekin) charla con López de Arroyabe (EH Bildu). R. Gutiérrez

Los grandes escollos en Álava para la negociación del Presupuesto

La oposición empieza a dibujar 'líneas rojas' para alcanzar un acuerdo en la Diputación, que habrá que ver si el PNV y el  PSE van a traspasar

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Hasta el 12 de diciembre hay tiempo para alcanzar un acuerdo presupuestario en la Diputación de Álava. El Gobierno de Ramiro González deberá suscribir para ... esa fecha un pacto con EH Bildu, PP o Elkarrekin que evite la indeseada prórroga, algo que será complicado. Y está dispuesto a apurar al máximo, hasta la votación de las enmiendas a la totalidad, es decir, la devolución del proyecto al ejecutivo. Menos de dos semanas que no se prevén sencillas, pues la oposición ya ha establecido una serie de 'líneas rojas' –concepto que todos intentan evitar– que, en muchas ocasiones, el gabinete PNV-PSE no está dispuesto a traspasar.Porque el diputado general, Ramiro González, ha repetido que la oposición es quien tiene que acercarse al programa de gobierno de jeltzales y socialistas, y no lo contrario. Además, la falta de un acuerdo sobre las cuentas a nivel autonómico enfría la posibilidad de un consenso.

