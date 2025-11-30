Los grandes escollos en Álava para la negociación del Presupuesto

Hasta el 12 de diciembre hay tiempo para alcanzar un acuerdo presupuestario en la Diputación de Álava. El Gobierno de Ramiro González deberá suscribir para ... esa fecha un pacto con EH Bildu, PP o Elkarrekin que evite la indeseada prórroga, algo que será complicado. Y está dispuesto a apurar al máximo, hasta la votación de las enmiendas a la totalidad, es decir, la devolución del proyecto al ejecutivo. Menos de dos semanas que no se prevén sencillas, pues la oposición ya ha establecido una serie de 'líneas rojas' –concepto que todos intentan evitar– que, en muchas ocasiones, el gabinete PNV-PSE no está dispuesto a traspasar.Porque el diputado general, Ramiro González, ha repetido que la oposición es quien tiene que acercarse al programa de gobierno de jeltzales y socialistas, y no lo contrario. Además, la falta de un acuerdo sobre las cuentas a nivel autonómico enfría la posibilidad de un consenso.

Desconfianza Las aspiraciones de EH Bildu por influir en las inversiones

Los primeros contactos se registraron hace alrededor de un mes, y entonces parecía que EH Bildu era la opción más sencilla, partiendo de la idea de que fue el partido que permitió la aprobación de las cuentas vigentes. Pero las aspiraciones de los soberanistas han hecho que esa posibilidad se enfríe. La formación que dirige Eva López de Arroyabe no quiere limitarse a dar continuidad a los compromisos que arrancó a González hace doce meses, sino profundizar en un sentido en el que el PNV tal vez no esté dispuesto.

La izquierda abertzale reclama «ampliar» las líneas de financiación a municipios para la promoción de vivienda social, «continuar» con la creación de recursos residenciales públicos en «todas» las cuadrillas de Álava, «incrementar» la asignación a los ayuntamientos o la gratuidad en la tarjeta Alavabus para menores de 15 años. Conceptos bienintencionados y con los que es difícil discrepar, pero que supondrían un enorme y continuado esfuerzo para las arcas forales.

Cuestiones que despiertan desconfianza en el Gabinete de Ramiro González, que hace varias semanas reabrió el abanico para arrancar un acuerdo al PP y Elkarrekin que partían en posición de desventaja.

«Raquítico» e «insuficiente» El PP y un mayor alivio fiscal para los ciudadanos

Los populares han permanecido en un discreto plano secundario hasta la fecha, sin abundar en las críticas en público. Cuando el ejecutivo exploró la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el partido que lidera Iñaki Oyarzabal, estos últimos rápidamente enfriaron esa posibilidad. Y es que más allá de estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, discrepan con los impuestos que deben pagar los ciudadanos a las haciendas.

Para el PP es «raquítico» e «insuficiente» el ajuste del 2% en las tablas del Impuesto de la Renta (IRPF) que plantean las diputaciones para compensar el efecto de la inflación, lo que técnicamente se denomina deflactación. «Es todo un engaño», plantean. Pues los populares calculan que las familias han perdido un 6,6% del poder adquisitivo en los dos últimos años.

Y todo esto en un momento en el que está previsto un incremento del 7,89 % en la recaudación para 2026 –hasta alcanzar los 1.946,8 millones de euros– que, a su parecer, permitiría cubrir cualquier proyecto o necesidad. «El dinero les sale por las orejas», ironiza en privado la dirección de Iñaki Oyarzabal.

Podemos, IU y la reivindicación Elkarrekin y la posible solución del conflicto de las residencias

En los dos últimos ejercicios, Elkarrekin estuvo a punto de sellar un acuerdo con el gabinete de Ramiro González, pero finalmente se descolgó antes de suscribir nada. Aquello generó una enorme desconfianza de cara a nuevas negociaciones entre las partes. Y parecía que cualquier posibilidad se desvanecía cuando el portavoz de los morados, David Rodríguez, puso el listón alto al insistir en que una «línea roja clara y absoluta» será la mejora del convenio de las residencias privadas de mayores, un conflicto que patronal y sindicatos arrastran desde hace más de cinco años.

Pero a medida que el calendario cuenta los últimos días de 2025, se vislumbra cierto optimismo en el asunto de los geriátricos y la patronal se ha vuelto a sentar con los sindicatos para buscar un arreglo. Ante ese escenario, la Diputación alavesa dispone de un fondo de seis millones –a repartir en tres años– para el 'empujón' definitivo en la negociación.

Y en ese contexto, ¿qué posición va a tomar Elkarrekin? Nadie lo sabe, y más en una situación en la que Podemos e Izquierda Unida –las dos patas de la coalición– persiguen reivindicarse de cara al próximo ciclo de elecciones, cuando seguramente concurran por separado.

Forales, generales, Extremadura... Sin perder de vista al nuevo ciclo electoral

Porque no hay que olvidar que queda año y medio para las elecciones forales, y quizá menos para unas generales. Incluso los comicios en Extremadura, que serán el próximo 21 de diciembre, hacen que las direcciones de los grandes partidos en Madrid no quieran sacarse en Álava una foto con su principal contrincante político.

Y el PNV desconfía de los cálculos electorales de EH Bildu, que quiere remarcar en público su voluntad real de entendimiento y proyectarse como un partido capaz de garantizar la gobernabilidad de cara a unas elecciones forales que en Álava se prevén tan reñidas o más que en Gipuzkoa. Ramiro González lo ha evidenciado en numerosas ocasiones diciendo que el programa electoral de los abertzales «llevaría a Álava a una situación peor». Unas palabras que, en cualquier caso, se le pueden venir en contra si finalmente firma un acuerdo con los independentistas en los días que quedan por delante.