La gran novela sobre la marquesa de Montehermoso Alicia Vallina narra en 'La condesa que pudo reinar' su historia y su relación con José Bonaparte. «Era muy culta y adelantada a su tiempo»

Ramón Albertus Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

El nombre de María del Pilar de Acedo (Tolosa, 1784-castillo de Carresse, Francia, 1869) sigue siendo hoy poco conocido para la mayoría. Su título como condesa de Montehermoso sí resulta más familiar. Sobre todo en Vitoria, que evoca de inmediato el palacio renacentista situado en lo alto de la ciudad. Pero si hay un episodio que ha sobrevivido con especial fuerza es el de su romance secreto con José Bonaparte, una historia que se recuerda incluso en las visitas guiadas por el Casco Viejo de la capital alavesa.

En 'La condesa que pudo reinar' (Plaza Janés). la periodista y doctora en Historia del Arte Alicia Vallina (Pola de Siero, Asturias, 1976) novela la vida de esta figura fascinante y se adentra en aquella «pasión prohibida» con el hermano de Napoleón y rey de España entre 1808 y 1813, así como en las consecuencias que tuvo para ella. La autora construye su relato sobre los años de la ocupación francesa y parte de un trabajo previo, 'Únicas. Historias desconocidas de mujeres extraordinarias', en el que recuperó la biografía de cincuenta figuras femeninas olvidadas.

«Como historiadora había estudiado el germen del Museo del Prado de Madrid, el llamado Museo Josefino, y la relación de Goya con su formación. En esa investigación apareció también el retrato de Amalia, la hija de la condesa, hoy en una colección estadounidense. Primero me interesé por ella y, a partir de ahí, por su madre, Pilar de Acedo», explica Vallina, acerca del origen de este volumen.

'La condesa que pudo reinar', de Alicia Vallina En librerías Desde el 27 de noviembre. 376 páginas. 22,90 euros. Editorial Plaza Janés.

Sinopsis Vallina narra el épico relato de la ocupación francesa de España y lo entreteje la historia real de una mujer adelantada a su época: la condesa de Echauz y del Vado, amante de José Bonaparte, que pudo reinar sobre todo un imperio.

«Tirando del hilo llegué al palacio de Montehermoso, que visité en varias ocasiones». La ciudad de aquellos años de ocupación cobra vida en el libro. Hay banquetes en el palacio Escoriaza-Esquivel, una intensa actividad comercial en calles como Zapatería y Herrería o misas en Santa María. En uno de los pasajes se recuerda cómo la colegiata se llenó para ver de cerca al nuevo monarca. Entre esa comitiva se encontraba Ortuño de Aguirre, marqués de Montehermoso y conde de Triviana. María del Pilar de Acedo y Sarriá, además de III condesa de Echauz y V condesa del Vado, era su esposa.

Aunque nació en Tolosa, se mudó con su familia a Vitoria a los dos años. «Vitoria tiene un papel determinante, especialmente en los primeros años (1808-1809), cuando ambos se conocen. Es muy significativo que José I comprara el palacio de Montehermoso por 300.000 francos», señala Vallina. ¿Las razones? «No sabemos si era para estar cerca de la condesa o porque intuía que la situación en España sería complicada y que se trataba de un pueblo difícil de dominar».

Amistad con Goya

Vallina, que es responsable del área de Formación y Acción Social del Ministerio de Industria y Turismo, ha firmado libros como 'La criolla del Amazonas' o 'Hija del mar'. En el proceso de documentación destaca el papel de Alexis Hichas, autor del estudio más completo sobre la condesa. «Viajé a Francia para conocerle; intercambiamos mucha información y me habló de familiares que aún vivían fuera de España. Después viajé varias veces a Carresse, visité el castillo en el que vivió cincuenta años, su tumba… Y a partir de ahí surgió la inspiración».

- En cuanto a ese romance con José I, uno puede pensar que la condesa estaba más enamorada de él que él de ella...

- Es imposible saberlo, pero no resulta extraño. Para una mujer dejar a su marido a principios del XIX era extremadamente complicado. Le costó perder a su hija, sufrir exilio, estar en boca de todos... Hay incluso unas coplillas que cantaba el pueblo de Madrid que dice que José I mojó su pluma en el tintero de la marquesa. Él, al fin y al cabo, era el rey, con una posición privilegiada y había tenido muchas amantes.

Retrato realizado por Goya de Amalia de Aguirre y Acedo, marquesa de Montehermoso, hija de Pilar de Acedo.

Más allá de esa relación, en la biografía de Pilar de Acedo se cruzan figuras como Loreto Arriola, mujer del General Álava; Víctor Hugo y Goya. «Era una mujer tremendamente culta. Pertenecía a una burguesía ilustrada y sus padres tenían una sólida formación intelectual. Hablaba perfectamente euskera (su lengua materna), además de español, francés, inglés e italiano. Sentía una gran inquietud por las artes, tocaba el piano y destacó especialmente en el arte de la miniatura», detalla.

Uno de los pasajes llamativos del libro es precisamente el proceso de creación del retrato que el pintor aragonés realizó de su hija Amalia, hoy en una colección privada de Chicago. «Mantuvo una gran amistad con Goya», afirma la autora. «Era una mujer que no encajaba en absoluto en los moldes impuesto a comienzos del siglo XIX».