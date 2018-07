El gran envite del mus alavés

«Esto demuestra que el mus sigue muy vivo en Álava y que es un juego que une muchísimo, con un gran poder de cohesión». Las palabras las pronuncia Josemari Velez de Mendizabal, presidente de Celedones de Oro, mientras observa orgulloso la plaza que toma su nombre de la vitorianísima institución repleta de tapetes y jugadores concentrados. Un total de 128 muslaris llegados de las siete cuadrillas de la provincia más Treviño se dieron cita ayer frente a Correos para participar en el V Campeonato de Mus Celedón, este año constituido también en Campeonato de Álava, 54 edición.

La gran partida de Vitoria «se juega al aire libre porque queríamos hacerlo popular. Cada año viene gente más joven y cada vez más mujeres», apunta Javier Sedano, toda una institución del mus en estos lares. El objetivo: desbancar a la pareja formada por Marino Benito y Carlos Izquierdo, actuales campeones, y poder ajustarse las txapelas bordadas con todos los honores que eso conlleva. Según avanza la mañana el número de aspirantes se va reduciendo y se forman timbas alternativas, hasta hay tiempo para endulzarse entre partida y partida con los chuchitos que Sosoaga aporta a una cita patrocinada por el Ayuntamiento, la Fundación Vital y EL CORREO.

Llegadas desde Aramaio, las hermanas Elena y Ana Mari Arrizabalaga participan por primera vez en este festival de órdagos y faroles aunque no con toda la fortuna que hubieran deseado. «Nos han eliminado en la segunda ronda, no ha habido mucha suerte con las cartas, pero ahora nos vamos de compras y a comer por ahí», celebraban las ganadoras del campeonato de Gopegi, que este 2018 les sirvió como pasaporte al Campeonato de Euskadi. «Llevamos jugando sólo tres años y aprendimos casi de casualidad, porque nos apuntamos a unas clases en el centro de jubilados. Muchos veteranos se cabrean cuando les ganamos», confesaban divertidas.

Entre cabelleras canas y rostros curtidos llaman la atención dos jóvenes que no llegan a la veintena. Imanol González y Unai Incusti, 17 y 18 años, de Lapuebla de Labarca, se estrenan como muslaris en la capital tras dar el callo «en muchos campeonatos de pueblo». «Empezamos a jugar hace un par de años, pero en serio llevamos uno. En casa siempre hemos visto jugar y nos picamos, como más se aprende es perdiendo», explican tras haber sido eliminados en la primera ronda. Una lástima porque admiten que venían a por los 800 euros del premio.

Las txapelas a Ayala

Rebaja también la media de edad la vitoriana Rosa Zalama, 35 primaveras, aunque veterana ya en esta competición. «Con mi compañero José nos apuntamos a todas, a mí siempre me ha gustado el mus y ahora juego a menudo en el bar con los colegas», cuenta acompañada de su perra Izar, otra incondicional de los campeonatos.

Tras la intensa jornada de eliminatorias habrá que esperar hasta el 6 de agosto para descubrir qué pareja asciende a los cielos del mus alavés, aunque lo que está claro es que las txapelas bordadas viajarán al Valle de Ayala. En el mismo escenario que ayer, a partir de las 12.30 horas, se enfrentarán el dúo formado por Pedro Holgado y Ángel Luengas (Artziniega) contra el compuesto por Alberto 'Txurru' Mezkorta y Alberto Fernández (Amurrio).