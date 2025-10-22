La gran borrasca 'Benjamin' llega a Álava con vientos de hasta 100 km, lluvia y caída de las temperaturas

Helena Rodríguez Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:39 | Actualizado 15:57h. Comenta Compartir

Álava y el conjunto de Euskadi se preparan para un cambio meteorológico que llega de la mano de la gran borrasca 'Benjamin'. Se trata de un potente sistema de bajas presiones que traerá vientos fuertes, lluvia, temporal marítimo y una notable bajada de las temperaturas. El frente ha entrado este miércoles por Galicia y llegará a la costa vizcaína a partir de las 21.00 horas, cuando se activará un aviso amarillo, emitido por Euskalmet, por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. Lo peor se vivirá en el litoral vasco, donde Aemet ha decretado para este jueves el nivel rojo de alerta, con olas de hasta 9 metros de altura.

'Benjamin' impactará de lleno en Francia. Se esperan rachas huracanadas de hasta 130 kilómetros por hora, pero en su recorrido pasará de refilón por tierras vascas donde se dejará notar, especialmente en la costa y en zonas de montaña. El aviso amarillo por viento estará vigente, en principio, hasta las 12.00 horas de este jueves, una jornada en la que además Euskalmet pronostica velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en zonas no expuestas.

El giro brusco del tiempo y del viento hará que Álava pase de máximas de unos 24-25 grados y un ambiente casi veraniego, a uno más otoñal. Así, para este jueves la máxima en Vitoria no llegará a los 20 grados y la mínima se situará en apenas 10. El mercurio seguirá en descenso hasta el domingo, cuando no se espera que suba más allá de los 13 grados.

La Agencia Vasca de Meteorología detalla que mañana, durante la primera mitad del día, especialmente entre la madrugada y las primeras horas, las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos podrán ser abundantes. «Incluso no descartamos que se produzca algún chubasco tormentoso», confirman. A partir del mediodía, la nubosidad tenderá a disminuir, se abrirán claros y las lluvias irán remitiendo.

De cara al viernes, alternarán nubes y claros y podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior. No obstante, gran parte del día transcurrirá sin lluvia. El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde, girará a norte y noroeste por lo que «las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada», confirman desde Euskalmet.