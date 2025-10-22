El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
I. Aizpuru
El tiempo

La gran borrasca 'Benjamin' llega a Álava con vientos de hasta 100 km, lluvia y caída de las temperaturas

Aemet pone en aviso rojo este jueves a toda la costa vasca por olas de hasta nueve metros

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:39

Comenta

Álava y el conjunto de Euskadi se preparan para un cambio meteorológico que llega de la mano de la gran borrasca 'Benjamin'. Se trata de un potente sistema de bajas presiones que traerá vientos fuertes, lluvia, temporal marítimo y una notable bajada de las temperaturas. El frente ha entrado este miércoles por Galicia y llegará a la costa vizcaína a partir de las 21.00 horas, cuando se activará un aviso amarillo, emitido por Euskalmet, por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. Lo peor se vivirá en el litoral vasco, donde Aemet ha decretado para este jueves el nivel rojo de alerta, con olas de hasta 9 metros de altura.

'Benjamin' impactará de lleno en Francia. Se esperan rachas huracanadas de hasta 130 kilómetros por hora, pero en su recorrido pasará de refilón por tierras vascas donde se dejará notar, especialmente en la costa y en zonas de montaña. El aviso amarillo por viento estará vigente, en principio, hasta las 12.00 horas de este jueves, una jornada en la que además Euskalmet pronostica velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en zonas no expuestas.

El giro brusco del tiempo y del viento hará que Álava pase de máximas de unos 24-25 grados y un ambiente casi veraniego, a uno más otoñal. Así, para este jueves la máxima en Vitoria no llegará a los 20 grados y la mínima se situará en apenas 10. El mercurio seguirá en descenso hasta el domingo, cuando no se espera que suba más allá de los 13 grados.

La Agencia Vasca de Meteorología detalla que mañana, durante la primera mitad del día, especialmente entre la madrugada y las primeras horas, las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos podrán ser abundantes. «Incluso no descartamos que se produzca algún chubasco tormentoso», confirman. A partir del mediodía, la nubosidad tenderá a disminuir, se abrirán claros y las lluvias irán remitiendo.

De cara al viernes, alternarán nubes y claros y podrían darse algunos chubascos débiles, sobre todo de madrugada y por la noche en el interior. No obstante, gran parte del día transcurrirá sin lluvia. El viento soplará del suroeste durante la madrugada, flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Por la tarde, girará a norte y noroeste por lo que «las temperaturas mínimas bajarán de forma moderada», confirman desde Euskalmet.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  3. 3

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  4. 4

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  5. 5

    El Baskonia rompe con Samanic y debilita aún más su juego interior
  6. 6

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  7. 7

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  8. 8 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?
  9. 9

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  10. 10

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La gran borrasca 'Benjamin' llega a Álava con vientos de hasta 100 km, lluvia y caída de las temperaturas

La gran borrasca &#039;Benjamin&#039; llega a Álava con vientos de hasta 100 km, lluvia y caída de las temperaturas