El alavés Eneko López de Luzuriaga (21 años) terminó el jueves sus estudios en la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Tras su última clase se subió «a todo correr» a un autobús para poder llegar a Vitoria a tiempo de ver su corto 'Lamietxe' (La Casa de Lamia) proyectado en Korterraza, festival que cuenta con la colaboración de ELCORREO.

– Está de enhorabuena. Estrena en Korterraza donde no es fácil entrar.

– Habíamos hecho previamente una pequeña proyección para familia y amigos, pero verla en buenas condiciones de imagen y de sonido, y en una pantalla grande... Estoy súper contento. Es un sueño.

– Es como cerrar un círculo, ¿No?

– Sí, porque rodamos en julio del año pasado y ahora un año más tarde se ha estrenado aquí. Cuando terminé el corto en marzo le decía a mi familia que me daba igual que no me seleccionaran en otros festivales, yo sólo quería que se proyectara en Korterraza. Era el sitio que más ilusión me hacía porque siempre vengo.

– ¿Cómo fue la acogida?

– Hubo gente que se acercó después de la proyección a felicitarme, así que acabé muy contento. A la gente le gustó, aunque se nota que es más pequeño. Yo notaba en comparación con los demás cortos, que algunos luego acaban nominados a los Goya, que había menos recursos, esa escala más pequeñita. Pero es algo que he hecho con mucho cariño.

– El corto lo grabó por su cuenta.

– Veía que había otros compañeros de la escuela que estaban rodando cosas ellos solos, así que lo hice un poco por envidia. Quería aprovechar que la escuela apoya a los alumnos con este tipo de proyectos facilitando material e instalaciones para montar y entalonar, y para hacer la postproducción de sonido.

Futuro proyecto «A finales de verano tengo la intención de grabar mi próximo corto 'Madre de montaña'»

– ¿Cómo fue la experiencia?

– Es mucho trabajo porque al final eres director, vestuario, productor... Pero merece la pena. Me han ayudado compañeros de clase y familiares. Por ejemplo, la banda sonora la hizo mi abuelo. Es pianista y me hacía ilusión tener su contribución. También participan unos familiares actuando en el corto.

– Y el entorno donde grabó, el parque natural de Izki y Campezo, también le son muy familiares.

– Llevaba mucho tiempo queriendo rodar en Bujanda, mi pueblo, porque es un sitio que me inspira mucho. Ahí estoy muy tranquilo y encima me parece un sitio precioso.

– Presente 'Lamietxe'

– Es una despedida. Es un paseo que hace el protagonista (Iker), que vive en la zona. Conoce a otro chico (Enzo) y decide hacerle un recorrido por la mitología de la zona, explicándole una leyenda que existe en ese lugar. Todo esto tapando el hecho de que quiere alargar esa despedida. No quiere que se vaya porque tiene sentimientos hacia él.

– Tiene en mente su próximo corto, ¿verdad?

– Escribí otro guión que fue premiado en el Festival de la Almunia (Zaragoza). Se llama 'Madre de montaña' y mi intención es rodarlo después de verano porque me hizo mucha ilusión el reconocimiento. Si lo tengo que rodar como 'Lamietxe', por mi cuenta, lo haré encantado. Es una experiencia muy guay aunque sea mucho trabajo. Si es con ayuda de alguna productora, pues genial también. Lo quiero rodar sea como sea.

– ¿Es difícil encontrar financiación?

– Como decía Lander Otaola en la inauguración de Korterraza, el mundo del cortometraje está muy precarizado. Es verdad que ahora hay más facilidades y más ayudas, pero quizás están destinadas más a la producción que al resultado. Entiendo que los festivales de cortos son pequeñitos y no tienen muchos recursos, e igual no está dentro de las capacidades de todos los festivales remunerar a los seleccionados, pero creo que es algo que se puede ir cambiando poco a poco.

Korterraza cierra con seis cortos y mucho rock Este sábado el Festival de Cortos de Terraza se despide con tres conciertos. Los encargados de empezar la jornada musical son Trío Bravo, que tocan en el jardín de Falerina (13.00) en colaboración con Belar Sounds 2025. Por la tarde, el exterior del Artium -que ayer se llenó con el concierto de Anaut (foto)- correrá a cargo del grupo vitoriano Olharizu (18.30) y Sex Museum (20.00). Las proyecciones de los cortos escogidos para cerrar la edición comenzarán a las 22.00.

