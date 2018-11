'EL CORREO' ere euskararen bidetik Gorka Ortiz de Urbina: «Los niños vascos que no conozcan el euskera van a estar cojos» Ortiz de Urbina, beti prest euskara bultzatzeko. / JESÚS ANDRADE El actual Celedón comparte su condición de símbolo de las fiestas gasteiztarras con su constante defensa del euskera en Araba ANJE RIBERA Sábado, 17 noviembre 2018, 10:47

Tenía serias dudas sobre si Gorka Ortiz de Urbina era más gasteiztarra o euskaldun. Han bastado unos minutos de conversación con el actual Celedón para quedar convencido de que realmente lo que le otorga identidad es el idioma vasco. Nació en Vitoria y vive en La Puebla de Arganzón (Trebiño), pero es el euskera el que domina su ADN. Formó parte de las primeras generaciones que estudiaron en ikastolas y ha sabido conservar el compromiso que ya por entonces sus padres adquirieron por la defensa de nuestro idioma.

– Creo que tengo al otro lado de la línea telefónica a un pionero del euskera en Araba...

– Fue mérito de mis padres, que apostaron porque sus hijos aprendieran euskera y me metieron en la primera ikastola pública de Araba, Ikasbidea, en Durana.

– Pero tengo entendido que sus padres no eran euskaldunes.

– Son alaveses, de Aberasturi y Gauna, pero no hablaban. En mi casa los únicos que lo sabíamos éramos mi hermano Iñigo y yo. Mi hermana estudió en un colegio de monjas, en el Divino Maestro, y no pudo aprenderlo.

– Mérito también suyo por mantenerlo.

– Tuve la suerte de poder hablar en casa con mi hermano. Además tengo familia en la zona de Aramaio. Allí son todos euskaldunzarras y, aunque sepas, te cuesta entenderles al principio. Ahora lo he conseguido. Algunos compañeros de la ikastola con el paso del tiempo, aunque entienden euskera, no lo hablan ya.

– Tiene fama de cabezón, con el idioma vasco lo ha sido.

– Me parece que el euskera es algo muy importante. Soy el primer Celedón que sabe euskera. Creo que es una parte de nuestra cultura esencial. Es importante luchar por él.

– Dicen que jamás hay un 'no' en su boca cuando se le pide ayuda para promocionar la lengua. Ahora es 'Ahobizi' en la campaña de Euskaraldia.

– A mí cuando me han llamado, fueran las que fueran las condiciones, siempre he dicho sí. El euskera es una parte importante de nuestra cultura y creo que necesita un empujón, estar siempre encima.

– Un compromiso que ha trasladado a sus dos hijos.

– Con ellos sólo hablo en euskera, porque lo vivo y lo siento como propio. A veces he tenido algún problema porque mi mujer no habla. Cuando alguna vez los he castigado o abroncado, ella, al no entenderlo, ha cometido el error de decir lo contrario que yo. Los pequeños, que ya tienen 11 y 8 años, son los que ahora le recriminan a ella que no haya estudiado.

– Vive en Trebiño, un enclave también para el euskera.

– Tengo la suerte de vivir en La Puebla de Arganzón, en el Condado de Trebiño, y hay un grupo que se dedica a hacer cosas relacionadas con el euskera. En mi cuadrilla son muy euskaldunes. Intentamos hacer casi todo en euskera.

– ¿En Araba ha sido más complicado que el resto de Euskadi?

– Hay un poco menos de ambiente euskaldun, pero cada vez se oye más por las calles. He de decir que a veces siento envidia. Este año he viajado por Iparralde, por Hendaya, y allí se escucha mucho.

– ¿Y la solución?

– Nos falta un empujoncito, sobre todo a los que sabemos hablarlo. Hay que utilizar el euskera. Nos cortamos porque creemos que nuestros interlocutores no lo conocen y muchas veces te sorprendes. Pero eso se solucionará con el tiempo. Todos los chavales de cuarenta para abajo tienen un nivel más que aceptable.

– ¿No es muy optimista? ¿Hay un sector de la población que reniega hasta al educar a los niños?

– Los míos están en trilingüe. No puedo entender al que es de aquí, que va a vivir aquí, y que no quiera que sus hijos hablen euskera. Los niños vascos que en el futuro no conozcan el euskera van a estar cojos.

– Usted hasta ha exportado el idioma.

– He podido hablar en euskera en casi todos los sitios a los que he viajado. Este idioma me ha unido a gente que no conocía. He encontrado euskaldunes hasta en Las Vegas, cuando fui a la boda de mis cuñados. En Grecia.... Ah, y en Argentina. Cuando viajé con dos amiguetes a Puerto Madryn a ver ballenas oí euskera en el barco y resulta que era el exlehendakari Carlos Garaikoetxea. Durante toda la excursión estuvimos hablando en euskera.

– Los vascos nos dejamos ver y oír.

– Los críos no entienden que cuando veraneamos en Cádiz nos digan que tenemos acento, pero lo tenemos muy marcado. Allí al principio nos miraban un poco raro porque creían que éramos extranjeros, pero cuando les dices que eres vasco cambia su apreciación. Ya entienden que es nuestra cultura, nuestro idioma y a veces nos miran hasta con envidia.