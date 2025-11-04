El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

González confía en que la investigación sobre Jainaga no perjudicará a la operación Talgo

«No tiene nada que ver lo uno con lo otro. La entrada del consorcio vasco es un proyecto independiente de este procedimiento judicial», subraya el diputado general de Álava

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

El diputado general de Álava, Ramiro González, confía en que la 'operación Talgo' no se vea perjudicada por la investigación de la Audiencia Nacional sobre ... José Antonio Jainaga por las ventas de acero de Sidenor a la empresa de armamento israelí IMSI. «No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El proyecto de toma de posición en Talgo por parte del grupo (consorcio) vasco es un proyecto independiente de este procedimiento judicial y por lo tanto creo que no conviene mezclarlos», ha defendido este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    La Policía Local usa la misma foto de radar para multar a un conductor 3 veces en días distintos en Vitoria
  3. 3 Encuentran una serpiente exótica en una parada de autobús de Vitoria
  4. 4

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  6. 6

    Un condenado por violar a su nieta en Vitoria paga 7.000 euros para obtener beneficios penitenciarios
  7. 7

    Ibarguren, el pueblo alavés dividido con 29 vecinos y seis candidatos a alcalde
  8. 8

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
  9. 9 Â«Me cago en todos los santosÂ»: el cabreo de Torres con los retrasos de los pagos a la empresa de la 'trama Koldo'
  10. 10

    Ramiro González: «El fascismo no se frena con la violencia de grupos organizados y vestidos de negro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo González confía en que la investigación sobre Jainaga no perjudicará a la operación Talgo

González confía en que la investigación sobre Jainaga no perjudicará a la operación Talgo