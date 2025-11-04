González confía en que la investigación sobre Jainaga no perjudicará a la operación Talgo

El diputado general de Álava, Ramiro González, confía en que la 'operación Talgo' no se vea perjudicada por la investigación de la Audiencia Nacional sobre ... José Antonio Jainaga por las ventas de acero de Sidenor a la empresa de armamento israelí IMSI. «No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El proyecto de toma de posición en Talgo por parte del grupo (consorcio) vasco es un proyecto independiente de este procedimiento judicial y por lo tanto creo que no conviene mezclarlos», ha defendido este martes.

González ha defendido que el aterrizaje de Jainaga en el fabricante de trenes es «muy importante» para Euskadi y sobre todo para Álava porque «supone reforzar un sector industrial que tiene un peso significativo dentro de nuestro territorio». Y más cuando se trata de una operación que ya está pendiente de «los últimos flecos» relacionado con la compraventa de participaciones y de acciones sobre los que hay que concretar «acuerdos complejos».

«Sé que lo he dicho varias veces, pero esa es la realidad. Es una operación compleja y es necesario atar hasta el último detalle para que se haga todo bien. La operación está cerca de finalizar y yo confío que lo haga a la mayor brevedad», ha considerado el máximo dirigente foral, quien se ha mostrado pendiente de las «explicaciones» que traslade Jainaga tanto en sede judicial como a los socios de la operación para rescatar Talgo, que incluye al Gobierno vasco y las fundaciones de BBK y Vital.

Como ya publicó este periódico, la entrada del consorcio está a expensas del cierre de la financiación de la compañía. Los bancos pidieron el desembolso de 150 millones de euros para mantener las líneas de financiación de su deuda, que supera los 400 millones, y los diferentes avales correspondientes a los pedidos. Un total de más de 700 millones. Esos 150 millones fueron comprometidos este verano por el Gobierno de España, a través de la Sepi, y por un consorcio financiero vasco, Ekarpen, formado por Gobierno vasco, Kutxabank, diputaciones y Mondragon. Se trata de un proceso complejo, ya que la deuda de Talgo se soporta entre distintos bancos como el BBVA, Caixabank y Santander. Existía la perspectiva de que los trámites se cerrasen este mismo año.