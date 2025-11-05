Goikolarra estrena una biblioteca comunitaria La asociación de vecinos del barrio ha transformado una vieja nevera y la ha convertido en una 'frigoteka' para fomentar el intercambio de libros y crear un nuevo punto de encuentro

Elena Jiménez Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

Imaginación, aprendizaje, sabiduría, paz, aventura, lasaitasuna (sosiego), denbora (tiempo), evasión, nostalgia... La lista de palabras que los vecinos del barrio de Goikolarra, en Vitoria, relacionan con la lectura es extensa. Todas esos sentimientos, y otros como desconexión, tranquilidad, pensamiento o placer, han brotado de una lluvia de ideas que la asociación de vecinos del distrito, Guztion Goikolarra, impulsó hace algunas semanas. El caso es que, ahora, parte de esas sensaciones, pueden leerse en la nevera que se ha plantado en la calle Zalduondo, muy próxima a las marquesinas de los urbanos.

Ese antiguo electrodoméstico se ha transformado de forma integral y con las últimas aportaciones de los residentes de la zona y la pintura con la que la ha coloreado la artista vasca Eva Mena, ya se asemeja a una 'frigoteka'; esto es, a una nevera convertida en biblioteca. «Queríamos crear un punto de encuentro para el barrio y que, con este, se democratice el acceso a la cultura. Aquí se podrán intercambiar libros o leer mientras se espera al bus. Además, reivindicamos que no hay una biblioteca en el barrio y con los medios que tenemos, porque no hay un servicio público cercano, mostramos que la lectura puede ser tan atractiva como cualquier pantalla», explican sobre el germen del proyecto desde la asociación vecinal.

En este tiempo, para llevarlo a cabo, se han ido fijando en sus viajes en cómo funcionaban estas 'frigotekas' en otros paisajes internacionales como en Cerdeña (Italia), Friburgo (Alemania), Hendaya (Francia) o en diversos puntos de Hawaii. Pero, también, se han dado cuenta de otros ejemplos más locales y visibles en Álava como el del concejo de Monasterioeguren o en el de Valluerca, en la comarca de Valdegovía.

Donaciones

Su funcionamiento es el mismo que el que se aplicará en Goikolarra. Cuando la nevera se abra al público (falta colocar un foco que funcionará con placas solares y unas estanterías de madera) los vecinos podrá coger o dejar el libro que quieran y lo único que se pide es «que lo cuiden como si fuera suyo». Unas instrucciones de uso que también podrán leerse en uno de los laterales de esta nevera, que se ha coloreado con un atardecer por ser un momento que se relaciona con la lectura de un libro en plena tranquilidad. Además, «buscaba un color que destacase entre el verde de esta zona y que fuera llamativo», explica Mena sobre el uso del naranja con el que ha barnizado la nevera.

Los vecinos ya han ido haciendo aportaciones de lecturas a esta 'frigoteka' y, en las próximas semanas, esas viejas baldas de rejilla acogerán más títulos. «La escuela de Adurza nos ha dado muchos que ya no utiliza para el público infantil, y para novelas juveniles y adultas vamos a recurrir al reutilizagune. También invitamos a los vecinos a que hagan las donaciones que quieran», explican desde Guztion Goikolarra. Además, el baño de Tuvisa, que se ubica a unos metros de esa calle por ser final del recorrido del urbano, también se ha pintado con guiños a los cómis de Astérix y Obélix por ser «una lectura clave en el mundo adulto y joven».