Acceso a la extinta discoteca Mítika. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco suspenderá «de inmediato» a los porteros de discoteca con «comportamiento violento»

Lanza su plan para endurecer el control de accesos a salas de ocio nocturno tras la muerte de Kerman en puertas de Mitika, en Vitoria

B. Mallo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La muerte violenta de Kerman V. a las puertas de la discoteca Mítika tras recibir «un único golpe o un manotazo» por parte de un ... portero el pasado 23 de febrero ha conducido al Gobierno vasco a lanzar un plan que endurece las medidas sobre las personas que ejercen el control de acceso a locales de ocio nocturno. Y, principalmente, la modificación de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, que regula la habilitación del personal, permitirá a Lakua suspender «de inmediato» a aquellos porteros con «comportamiento violento» o que arrastren «infracciones o ilícitos penales».

