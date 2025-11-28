El Gobierno vasco suspenderá «de inmediato» a los porteros de discoteca con «comportamiento violento»

La muerte violenta de Kerman V. a las puertas de la discoteca Mítika tras recibir «un único golpe o un manotazo» por parte de un ... portero el pasado 23 de febrero ha conducido al Gobierno vasco a lanzar un plan que endurece las medidas sobre las personas que ejercen el control de acceso a locales de ocio nocturno. Y, principalmente, la modificación de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, que regula la habilitación del personal, permitirá a Lakua suspender «de inmediato» a aquellos porteros con «comportamiento violento» o que arrastren «infracciones o ilícitos penales».

La modificación de la ley introducirá más seguridad al permitir la «suspensión cautelar de la habilitación en caso de iniciación de un procedimiento de revocación». Una medida que podrá tener carácter «inmediato» y mediante la que se persigue impedir que quien cometa «una infracción o un ilícito penal» siga desarrollando dichas tareas y pueda incurrir de nuevo en esas conductas. «En el momento de la iniciación del expediente de revocación, se podrá suspender la habilitación de la persona incursa en el procedimiento de revocación. En su caso, esta medida cautelar se mantendrá hasta el fin de la vía administrativa, o hasta el transcurso del plazo para resolver», refleja el texto.

Entre las causas de inhabilitación se encuentran la condena penal firme por delitos contra las personas, el patrimonio o la salud; la sanción administrativa firme por la comisión de dos o más faltas de carácter grave o muy grave durante el periodo de un año en relación con el ejercicio de sus funciones; el incumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción de la habilitación así como haber transcurrido el plazo de vigencia y no haber procedido a su renovación; obstrucción a la función inspectora; incurrir en un comportamiento manifiestamente violento en el ejercicio de sus funciones; o cuando se produzca una práctica inadecuada del ejercicio de las funciones del servicio de admisión.

Hace unos meses, el Parlamento vasco aprobó la petición de endurecer los requisitos para ser personal de admisión tras la muerte de Kerman y otros episodios violentos en lugares como Bilbao. A raíz de ese ruego, el Departamento de Seguridad inició la revisión de la normativa vigente «a raíz de ciertos eventos se han puesto de manifiesto posibles aspectos de mejora». Y ahí entró en juego el Ayuntamiento de Vitoria, que según informó EL CORREO, el pasado mes de septiembre remitió a Lakua un documento firmado por la alcaldesa, Maider Etxebarria, con tres propuestas básicas de mejora. Y todas ellas han sido tenidas en cuenta en el cambio de normativa.

En el procedimiento se establece también la obligación de comunicar la iniciación y resolución de este al ayuntamiento del municipio donde el hecho motivo de revocación haya tenido lugar, así como cualquier suspensión que pueda producirse. De la misma manera, el ayuntamiento que detecte comportamientos que puedan dar lugar a la revocación tienen la obligación de comunicarlo al órgano encargado de la misma.

Porque a juicio de Seguridad, la muerte de Kerman también puso de manifiesto «la necesidad de reforzar los canales de comunicación entre administraciones competentes» para el control, inspección y sanción en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, a fin de que las conductas impropias constitutivas de causa de revocación de la habilitación sean conocidas y compartidas a fin de impedir que estas se repitan.

Asimismo, se redefinen y clarifican los requisitos para poder ejercer las funciones de personal del servicio de admisión: habilitación específica y registro, así como la vigencia de la habilitación. A su vez, la introducción de la caducidad y la suspensión de la habilitación conllevan también la modificación de los datos que se inscribirán en el registro del personal del servicio de admisión.

Habilitación, registro y funciones

El personal de servicio de admisión debe disponer de habilitación expedida por la dirección del Gobierno Vasco tras superar unas pruebas, que tienen un periodo de vigencia de diez años, y estar inscrito en el registro específico. En el mismo figurarán las infracciones administrativas cometidas y sanciones impuestas, así como cualquier otra circunstancia que haya motivado la revocación de la habilitación y consiguiente inscripción de baja.

Y se remarca la distinción entre servicios de seguridad y servicios de admisión. El reglamento enumera las funciones de los responsables de admisión, como pueden ser facilitar el normal desarrollo de la entrada de personas, no permitir el acceso a quienes no cumplan las condiciones legales o establecidas por el organizador, controlar que no se supere el aforo autorizado o informar de alteraciones en acceso a los servicios de seguridad privada o a la policía, entre las que no se encuentran las dedicadas a la seguridad privada y de ahí la necesidad de informar de inmediato de las alteraciones en el orden público que se puedan producir.