El Gobierno vasco asumirá el coste íntegro de las cocheras del tranvía en Betoño en la ampliación a Zabalgana

El convenio para la financiación de la prolongación del tranvía a Zabalgana recoge los y costes que tendrán que asumir las tres instituciones implicadas en ... el proyecto, el Gobierno vasco a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. Lakua afrontará el desembolso mayoritario al costear el 65% de la inversión en el trazado (el 35% se reparte a partes iguales entre los dos entes locales), al que se añade la construcción de las nuevas cocheras en Betoño, que recaerá en exclusiva en este ente público.

El importe estimado de toda la actuación prevista, del que se excluye en este convenio la adquisición de material rodante, asciende a 120,7 millones de euros sin IVA. De dicho importe, ETS abonará 88,4 millones de euros, en los que se incluye el desembolso correspondiente al 65% de la financiación del nuevo trazado tranviario y también el total del coste de las nuevas cocheras. Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento se hacen cargo del 17,5% del presupuesto, respectivamente, lo que les llevará a desembolsar 16,1 millones de euros a cada uno de ellos.

El convenio recoge las cantidades a desembolsar por las instituciones a lo largo de los cuatro próximos años, en los que está prevista la finalización de unas obras que se espera comiencen a lo largo de 2026 y estén concluidas antes de que finalice 2029. Para el primer ejercicio se han consignado 2,16 millones de euros, que ascenderán a 24,76 (2027), 52,12 (2028, cuando se afrontará la mayor inversión) y 41,68 en el curso en el que se prevé la conclusión del trazado.

Para cuando esté lista la extensión a Zabalgana, Euskotren contará ya con los doce nuevos convoyes que cubrirán las necesidades de la red tranviaria.

Tres de ellos ya están en fase de construcción y ha salido ya a concurso la fabricación de otros nueve más. Estos nuevos módulos supondrán una inversión de más de 50 millones de euros y se entregarán de forma progresiva entre finales de 2028 y el primer semestre de 2029.

Antes de eso, en el segundo semestre de 2027, está prevista la puesta en circulación de las tres nuevas unidades extralargas que se están fabricando en la actualidad y cuyo encargo se adelantó para poder atender el incremento actual de la demanda.

La sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco ha apostado en esta ocasión por convoyes extralargos, de 44 metros y siete módulos, que ofrecerán una mayor capacidad, de hasta 400 personas.