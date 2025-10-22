El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tranvía, a su paso por General Álava. Igor Aizpuru

El Gobierno vasco asumirá el coste íntegro de las cocheras del tranvía en Betoño en la ampliación a Zabalgana

El coste estimado de toda la actuación asciende a 120,7 millones de euros y también participarán la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria

B. Mallo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:14

El convenio para la financiación de la prolongación del tranvía a Zabalgana recoge los y costes que tendrán que asumir las tres instituciones implicadas en ... el proyecto, el Gobierno vasco a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. Lakua afrontará el desembolso mayoritario al costear el 65% de la inversión en el trazado (el 35% se reparte a partes iguales entre los dos entes locales), al que se añade la construcción de las nuevas cocheras en Betoño, que recaerá en exclusiva en este ente público.

