El Gobierno municipal defiende la actuación policial ante las denuncias al portero de Mítika

El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa (PNV), confirmó ayer que había recibido el «email, que no informe» de la agente de la Polícía ... Local en el que relataba que ya hacía un año que había advertido sobre los incidentes protagonizados por los porteros de la discoteca Mítika, uno de los cuales está en la cárcel acusado de «homicilio con dolo eventual y/o asesinato» por la muerte violenta de un joven hace tres semanas. Sin entrar a valorar su contenido, explicó que la Guardia urbana ya había tenido conocimiento de problemas con el acusado anteriores.

«Hubo cuatro denuncias y de tres se levantaron atestados que se trasladaron a la Fiscalía», dijo. «La Policía Local ha actuado como debía, no en base a correos; luego son los fiscales o los jueces los que deben adoptar medidas preventivas. En eso no me voy a pronunciar», dijo a preguntas de EH Bildu, que pidió repensar el modelo de seguridad nocturna.