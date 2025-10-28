El Gobierno Local de Vitoria dice que los gastos salariales son la primera razón de subir 30 millones el contrato de basuras La empresa que se haga cargo de la limpieza y recogida de residuos hasta 2036 deberá subrogar al medio millar de trabajadores de la actual UTE

Los tres partidos de la oposición municipal (EH Bildu, PP y Elkarrekin) han pedido explicaciones al concejal de Limpieza por haber incrementado en 30 millones de euros el precio que oferta el Ayuntamiento de Vitoria a la empresas por hacerse cargo de la limpieza y la recogida de los residuos urbanos de la ciudad durante 10 años, hasta 2036. En una primera licitación, el Gobierno Local del PSE-PNV ofreció 355 euros pero la patronal del sector recurrió el contrato por cuestiones económicas y más tarde, en junio, ninguna firma se presentó al concurso.

Esta vez, Vitoria pone tres millones más al año sobre la mesa, hasta 38,5. Y el concejal responsable, el socialista Pascual Borja, ha asegurado que una de las principales razones de este incremento responde al aumento de gastos de personal, que ocupan «el 70% de la inversión» de las empresas de limpieza que operan en Vitoria. En estos momentos, la UTE Prezero-Onaindia tiene en plantilla a medio millar de trabajadores que deben ser subrogados por la nueva contrata.

Según ha detallado Borja, este año los salarios de los funcionarios han subido un 0,5% y para 2026 se prevé un incremento del 3% cercano al IPC. Por eso, se ha repercutido ese 3,5% en la parte correspondiente al capítulo de personal. Pero además ha hablado de un aumento de los costes de mantenimiento derivados del aumento de nuevas maquinarias como baldeadoras o lavacontenedores previstas en el pliego y una subida del 4% en el conjunto de gastos generales. «Queremos evitar un nuevo desierto», ha dicho el edil socialista. Si no se producen contratiempos, las compañías interesadas disponen hasta el 17 de diciembre para presentar sus propuestas y el Gobierno Local confía en adjudicar el contrato a la mejor oferta durante el verano. Contempla prorrogar el contrato a la actual UTE hasta nueve meses.

El concejal de EH Bildu Ekaitz Díaz de Garayo estima que «no están justificados esos 30 millones de más». «Es más dinero para las empresas pero el mismo servicio para la ciudadanía», ha señalado, tras acusar al Gabinete Etxebarria de «doblegarse» a las multinacionales de las basuras. Es favorable a la «municipalización» de este servicio ahora subcontratado y contrario a que el contrato dure diez años «porque hipoteca durante tres legislaturas todas las políticas en materia de gestión de residuos».

También ha sido crítico el edil popular Alfredo Iturricha, que ha calculado que en comparación con 2020 se plantea «una subida del 60% en cinco años», ya que incluye también las modificaciones de contrato, un supuesto al que obliga la ley y que contempla un incremento de gastos de hasta el 20% ante imprevistos o cambios de normativas. «Desde que esto lo gestiona el PSE-PNV tenemos peores servicios y más costes para los ciudadanos».

Y tampoco convence el pliego a Óscar Fernández de Elkarrekin. «En su momento ya dijimos que nos temíamos que se iban a plegar al lobby de las basuras y que haría un contrato a la carta según sus exigencias». También defiende otro modelo de gestión totalmente público y por medidas diferentes «para llevar a las tasas de recogida selectiva de basuras que pide Europa».