El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Andrade

Giro radical del tiempo en Álava: sol y máximas de 18 grados para el puente de diciembre

Un anticiclón provocará un ascenso considerable de las temperaturas y cielos despejados

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:42

Comenta

Giro radical del tiempo en Álava. Todavía queda un jueves y viernes pasado por agua y con temporal marítimo, pero para el puente de diciembre el panorama cambiará con creces. La lluvia dará un respiro y las temperaturas arrojarán valores notablemente más elevados, prácticamente, primaverales.

En estas jornadas festivas del Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada (lunes 8 de diciembre), en el territorio reinará la estabilidad. El puente estará marcado por la presencia de un anticiclón que traerá buen tiempo a prácticamente toda la península. En la provincia se hará notar con máximas que rondarán los 18 grados y cielos mayoritariamente despejados.

El ascenso térmico se notará desde este mismo viernes. Aunque durante la primera mitad de la jornda continuará lloviendo, las precipitaciones remitirán según avance la jornada.

Tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos por la Península, Aemet ha anunciado que durante el sábado se prevé una «transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica». No obstante, todavía se verán cielos nubosos o cubiertos, pero será una jornada bastante más tranquila. «Por la mañana todavía se puede escapar alguna gota. Predominará el viento del suroeste y las temperaturas máximas serán más suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica», pronostica la Agencia Vasca de Meteorología.

Viento sur

Las máximas se dispararán este sábado. Rondarán los 18 grados. Y las mínimas también serán más altas, en torno a 11. El domingo, la tónica será similar. Un frente débil en el noroeste dejará precipitaciones en el oeste de Galicia, pero serán débiles y no llegarán a Álava. Se espera una jornada agradable. También el lunes, con sol y máximas de 15 grados. El viento sur será el encargado de elevar los termómetros. El martes, el organismo estatal anuncia una situación similar, con 16 grados en Vitoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  2. 2

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  3. 3

    Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte Kerman
  4. 4

    Vitoria y Mercedes cierran el acuerdo para%u2006acabar con los atascos de tráfico en la fábrica
  5. 5

    La Ertzaintza toma Errekaleor después de que un okupa denuncie que otro le cortó la luz
  6. 6

    Piden 2 años de inhabilitación a 2 policías locales de Vitoria por «romper la nariz» a un menor
  7. 7

    El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius
  8. 8 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  9. 9 El PSE condena la aparición de carteles contra Eneko Andueza en el campus de Álava
  10. 10 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Giro radical del tiempo en Álava: sol y máximas de 18 grados para el puente de diciembre

Giro radical del tiempo en Álava: sol y máximas de 18 grados para el puente de diciembre